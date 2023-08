Firma Zygmunta Solorza notuje duży spadek zysku

Grupa kapitałowa Cyfrowego Polsatu w pierwszym półroczu 2023 zwiększyła przychody o 4,4 proc. do 6 mld 489,1 mln zł. Zysk netto spadł jednak aż o 84 proc. - do poziomu 79,1 mln zł.

Upubliczniony 16 sierpnia wieczorem raport spółki zwraca uwagę̨, że dane za pierwsze półroczne nie są w pełni porównywalne do danych z analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na akwizycje i zmiany w grupie dokonane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, tym niemniej zysk netto w pierwszym półroczu 2023 roku zmalał o 416,4 mln zł (-84,0 proc.) rok do roku do poziomu 79,1 mln zł.

Spadek ten, według firmy, spowodowany był z jednej strony przez utrzymującą się̨ po stronie kosztowej presję inflacyjną oraz wysokie ceny energii, a z drugiej przez istotnie wyższe koszty finansowe. Dodatkowo na poziom zysku netto w pierwszym półroczu wpływ miało ujęcie podatku dochodowego po wyższej niż ustawowa stopie podatkowej oraz rozpoznanie udziału w stracie PAK-PCE (PAK-Polska Czysta Energia).

Zysk EBITDA (przychody minus koszty operacyjne bez amortyzacji) wyniósł 1 mld 559,7 mln zł (-6 proc.) roku przy marży EBITDA na poziomie 24 proc.

Według spółki głównymi czynnikami stojącymi za spadkiem wyniku EBITDA przy pozytywnej dynamice wzrostu przychodów była ogólna presja inflacyjna na koszty, w tym istotnie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. W porównaniu do skorygowanego wyniku EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku (z wykluczeniem kosztu wsparcia Ukrainy), w analizowanym okresie zysk EBITDA zmalał o 134,3 mln zł (-7,9 proc. rok do roku).

Grupa Polsat Plus (spółka Cyfrowy Polsat) jest największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce.

Głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz. Ma 62,04 proc. akcji i 70,36 proc. głosów.