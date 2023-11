Firma Zygmunta Solorza zarabia mniej. Dużym ciężarem są długi

Cyfrowy Polsat ma zadłużenie na poziomie 11,62 miliarda złotych, a koszty jego obsługi rzutują na wyniki finansowe firmy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza. Biznesowy konglomerat zamierza jednak przeznaczać coraz większe środki na rozwój zielonej energetyki.

Cyfrowy Polsat ponowi bardzo wysokie koszty obsługi zadłużenia, które przekracza 11,6 miliarda złotych

Inwestycje w zieloną energię będą w kolejnych latach kontynuowane przez grupę kapitałową.

Firma chwali się stabilnym udziałem w rynku kanałów telewizyjnych.

Cyfrowy Polsat w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wypracował przychody netto ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów na poziomie 9,944 miliarda złotych. Dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej przychody netto wyniosły 9,485 miliarda złotych.

Zysk netto w okresie od stycznia do końca września tego roku był na poziomie 181,3 miliona złotych wobec 726,6 miliona złotych przed rokiem. Równocześnie zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej nieznacznie przekroczył 178 miliona złotych, przy 740,5 miliona złotych rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat ponowi bardzo wysokie koszty związane z obsługą długu

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są wysokie koszty obsługi zadłużenia, które na koniec września tego roku w polskiej walucie wynosiło 11,62 miliarda złotych.

Zadłużenie podzielone jest na dwie części - 28 procent stanowią obligacje korporacyjne, a 72 procent to kredyty bankowe. Dla większego bezpieczeństwa 82 procent długu wyrażone jest w polskiej walucie, a 18 procent w euro.

Dla spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza bardzo dużym obciążeniem jest koszt obsługi wynikający z utrzymujących się wysokich poziomów stóp procentowych w strefie euro oraz stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego. Jak podano na prezentacji kwartalnych wyników finansowych, koszt odsetek od kredytów i obligacji wynosił 8,7 procent. Dla porównania w drugim kwartale to było niemal 9,5 procent.

Ze względu na realizację inwestycji w zieloną energię zadłużenie spółki może jeszcze wzrosnąć

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) mówi o zdolności firmy do spłaty zaciągniętych zobowiązań zyskami operacyjnymi. Dla przykładu, jeśli wartość dług netto/EBITDA równy jest 1, oznacza to, że spółka jest w stanie w ciągu roku zarobić tyle środków, by spłacić całe zadłużenie odsetkowe.

Jako założenie przyjmuje się, że wspomniany dług nie powinien przekraczać 3-4 razy zysku EBITDA. W przypadku Cyfrowego Polsatu mamy wskaźnik na poziomie 3,4.

- Na zysk całej grupy wpływ mają wysokie odsetki od kredytów. Dług mamy na poziomie 11,62 miliarda złotych, a dług netto do EBITDA ma wskaźnik 3,4. W 2024 roku zadłużenie będzie rosło, chociażby ze względu na inwestycje w odnawialne źródła energii, ale spodziewamy się niższych kosztów obsługi bo stopy procentowe będą na niższym poziomie - powiedziała w trakcie konferencji członek zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyna Ostap-Tomann.

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów biznesowych Cyfrowego Polsatu jest zielona energia. Na koniec 2023 roku zainstalowana moc w fotowaltaice, farmach wiatrowych na lądzie oraz zakładach przerabiających biomasę przekroczy 215 megawatów. W kolejnych kwartałach oddawane będą do użytku kolejne projekty. Zgodnie z przyjętą strategią w 2024 roku to będzie już 330 megawatów, a w 2026 roku 744 megawaty zainstalowanej mocy.

W trakcie realizacji jest elektrownia wiatrowa Przyrów, z której na mocy dziesięcioletniej umowy, Google będzie kupować zieloną energię. W trzecim kwartale grupa sprzedała 191 gigawatogodzin energii po średniej cenie 748 złotych za megawatogodzinę.

Grupa inwestuje w zielony wodór. Działają już dwie stacje tankowania wodorem dla samochodów i autobusów w Rybniku i Warszawie. Niebawem kolejne będą budowane w Gdańsku, Gdyni i Lublinie. Produkowane są też własne autobusy wodorowe w nowej fabryce w Świdniku.

Cyfrowy Polsat w minionym kwartale wydał 450 milionów złotych na zakup częstotliwości dla sieci 5G.

Spółka ma około 13 milionów klientów, którzy korzystają regularnie z telefonii komórkowej i internetu. Na stałym poziomie utrzymują się także przychody z tego typu usług.

Trzecia działalność to multimedia, w tym zwłaszcza Telewizja Polsat oraz portal Interia. W przypadku tej aktywności największe znaczenie mają wpływy z reklam i sponsoringu.

Udział w rynku medialnym kanałów związanych z Telewizją Polsat jest na stabilnym poziomie

- W trzecim kwartale udział kanałów telewizyjnych w ogólnopolskim rynku wyniósł 22,2 procent, z czego główny kanał Polsat miał 7,1 procent. Przychody z reklam i sponsorigu wyniosły ponad 900 milionów złotych, z czego 28,6 procent przypadło na nas - powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski.

Odniósł się także do nowych programów przygotowanych w ramach tak zwanej jesiennej ramówki mówiąc, że na bieżąco sprawdzane są wyniki oglądalności i dlatego decyzje o ewentualnym zaprzestaniu emisji są równie szybkie. - Przygotowujemy kolejne produkcje - oznajmił.

Głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz-Żak, który dysponuje pakietem 48,15 procent akcji i wykonuje prawo głosu z 59,51 procent, Cyfrowy Polsat ma 13,89 procent akcji, ale są to nieaktywne głosy.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od maja 2008 roku. Po publikacji wczorajszych wyników notowania akcji spadły dziś o ponad 8 procent. Za jeden walor trzeba zapłacić 12,43 złotego.