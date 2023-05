Firmy chętnie inwestują w sztuczną inteligencję. ChatGPT jest szansą i zagrożeniem

Coraz więcej firm interesuje się sztuczną inteligencją. Według badań, większe inwestycje w AI to wpływ ChatGPT. Równocześnie to narzędzie pokazuje pierwsze zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja.

Systemy AI (ang. artificial intelligence - sztucznej inteligencji) potrzebują dostępu do dużych ilości danych, aby trenować i ulepszać swoje algorytmy.

ChatGPT ułatwia pracę? Tylko wtedy, jeśli nie otrzymuje firmowych informacji - podkreślają specjaliści.

Firmy, by zabezpieczyć się przed ryzykiem, powinny postawić na edukację i szkolenia pracowników.

Generatywna sztuczna inteligencja tworzy nowe, oryginalne treści dzięki nauczeniu się wzorców. - Przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego, systemy generatywne analizują dane i tworzą rozwiązania czy teksty na podstawie zgromadzonych informacji. Są to rozbudowane modele neuronowe pozwalające na wydajne pozyskiwanie informacji z różnorodnych źródeł, w szczególności tekstów, dokumentów, publikacji naukowych itd. - wyjaśnia dr Rafał Bachorz z PSI Polska.

Jak podaje Gartner (firma analityczno-badawcza, która zajmuje się tematyką wykorzystania technologii), 70 proc. przedsiębiorstw znajduje się obecnie w fazie eksploracji, czyli badają i testują różne zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji. Ale aż 45 proc. dyrektorów twierdzi w badaniach, że wzrost inwestycji w sztuczną inteligencję jest związany z rozgłosem, jaki w ostatnich miesiącach przeżywa ChatGPT.

- Do niedawna dostęp do narzędzi i technologii SI ze względu na koszty i wymagania techniczne był ograniczony do dużych firm lub organizacji badawczych. Jednak dzięki rozwojowi i dostępności narzędzi takich jak ChatGPT, możliwość eksploracji i interakcji ze sztuczną inteligencją stała się powszechnie dostępna. To otworzyło drzwi do większego i lepszego zrozumienia oraz budowania świadomości, jakie możliwości i potencjał drzemią w sztucznej inteligencji - uważa dr Bachorz.

AI to szansa i wyzwania - w tym także wyzwania dotyczące bezpieczeństwa

Zrozumieli to także pracownicy - i w tym problem. Systemy AI potrzebują dostępu do dużych ilości danych, aby trenować i ulepszać swoje algorytmy, co rodzi pytania dotyczące prywatności oraz ochrony danych, także danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw.

- Wykorzystanie AI w cyberbezpieczeństwie często wiąże się z przetwarzaniem wrażliwych i osobistych informacji, z którymi należy obchodzić się ostrożnie, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych. Ostatni incydent z udziałem pracowników Samsunga, w czasie którego przypadkowo wyciekły tajemnice handlowe za pośrednictwem ChatGPT, stanowi przestrogę w tym zakresie - uważa Yihua Liao, szef Działu Sztucznej Inteligencji firmy Netskope.

Jak informuje koreański "The Economist", trzykrotnie inżynierowie firmy Samsung Electronics używali bowiem ChatGPT, by uzyskać podpowiedzi dotyczących kodu programu i do sporządzenia sprawozdania z firmowego spotkania. A przecież ChatGPT uczy się wykorzystując wprowadzane przez użytkowników dane.

Jak podkreślają specjaliści, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie wprowadzonych przez siebie informacji w module uczącym, co w praktyce oznacza, że przestaje nad nimi w jakikolwiek sposób panować i zarządzać. Tym samym dane - na przykład handlowe czy finansowe - mogą być dostępne dla wszystkich. Wystarczy wprowadzić firmowe dokumenty, czy notatki z poleceniem opracowania referatu - w tym momencie AI będzie po te dane sięgała przy każdej okazji, która wyda jej się niezbędna.

- Jeżeli zadamy pytanie, które będzie powiązane z tymi materiałami, na przykład: "Opowiedz mi o strategii firm z mojego regionu", a mój region to na przykład Mazowsze, to ChatGPT sięgnie do swojej bazy. Ktoś wrzucił taką informację, a AI przygotowuje nam odpowiedź na nasze pytanie z wykorzystaniem tych firmowych materiałów z Mazowsza. To nie jest przykład, który jest oderwany od rzeczywistości - zaznacza Jarosław Sordyl, konsultant ds. cyberbezpieczeństwa w firmie doradczej NaviRisk.

Jak mówi Sordyl, bez wątpienia ChatGPT ma ogromne możliwości usprawnienia pracy. - To jest naprawdę bardzo potrzebne i bardzo pozytywne rozwiązanie. Ale z drugiej strony mamy zagrożenia dotyczące różnego rodzaju informacji wrażliwych, które osoby zatrudnione mogą przekazywać sztucznej inteligencji, a tym samym innym ludziom, w sposób mniej lub bardziej świadomy. Każda firma musi być zatem świadoma tych zagrożeń - tłumaczy.

Sztuczną inteligencję można wyłączyć, ale to nie znaczy, że problem zniknie

Jak można sobie poradzić z tym problemem? Samsung Electronics czasowo wyłączył możliwość korzystania przez pracowników z oprogramowania OpenAI. Ale sztuczna inteligencja - w takiej czy innej formie - z pewnością pojawi się w tak nowoczesnej firmie, by skuteczniej mogła się rozwijać i w codziennej pracy niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, jak wyciek poufnych informacji lub nieautoryzowany dostęp do chronionych zasobów.

- Dokumenty i efekty prac mogły już wcześniej być wyniesione poza firmę przez nieuczciwego pracownika i upublicznione lub sprzedane konkurencji. Firmy, by zabezpieczyć się przed tym ryzykiem, powinny postawić na przykład na edukację i szkolenia, a ich pracownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzieć, jak unikać nieprawidłowego działania lub nadużycia AI - uważa Robert Dziemianko z GData Software.

Jak podkreśla, firmy powinny opracować jasne i precyzyjne polityki dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji, określając zasady, ograniczenia i monitorowanie jej użycia. Powinny również wprowadzić procedury audytowe, aby kontrolować, czy wykorzystanie AI przez pracowników jest zgodne z wytycznymi. Powinny też zainwestować w narzędzia monitorujące i wykrywające potencjalne zagrożenia oraz w zabezpieczenia technologiczne. Bo ostatecznie okazuje się, że najsłabszym ogniwem sztucznej inteligencji jest… człowiek.