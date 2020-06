Firmy IT jednak tracą na koronawirusie. Chodzi nawet o pół miliarda złotych

Małe i średnie polskie firmy specjalizujące się w usługach IT z powodu pandemii COVID-19 mogły stracić już nawet 500 mln zł. Na tle innych branż sektor nowych technologii nie wypada jednak wcale źle. Takie wnioski przynosi badanie pt. „Wpływ COVID-19 na Twój biznes” zrealizowane przez Związek Pracodawców Usług IT - SoDA (Software Development Association Poland).

Zdaniem autorów badania COVID-19 może prowadzić m.in. do przyspieszonej cyfryzacji biznesów z innych branż. A to z kolei zwiększy popyt na usługi IT. Niektórzy właściciele firm podkreślają, że pandemia przyczyniła się też do wzmożonej koncentracji na działalności badawczo-rozwojowej. Według opinii przedsiębiorców uczestniczących w badaniu, w dłuższej perspektywie czeka nas z kolei „boom inwestycyjny w wirtualizację świata”.Optymistą co do długofalowego wpływu koronawirusa na sytuację software house’ów jest także Michał Moroz. - Będzie on pozytywny, jeśli firmy pozbędą się nieskutecznych projektów IT na rzecz tych przemyślanych, o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania biznesu. Za tym pójdzie wzrost zapotrzebowania na jakość i bezpieczeństwo usług IT. A obrazu dopełni wzrost zaufania, ponieważ z każdym miesiącem będzie coraz łatwiej porozumieć się nam wszystkim na odległość - przewiduje.Z kolei zdaniem Łukasza Czajkowskiego Polskie firmy usług IT wciąż dość dobrze bronią się przed negatywnymi skutkami globalnego kryzysu.- Jako SoDA będziemy przeprowadzać cykliczne badania nt. stanu branży, niemniej jednak ważne, by w tej trudnej sytuacji wspierać krajowe software'y house’y, a nie obciążać dodatkowymi kosztami czy podatkami. Wówczas koronawirus może się przerodzić nawet w bodziec do rozwoju w tym segmencie polskiej gospodarki. Nasz obserwacje wskazują, że duże międzynarodowe firmy dotknięte COVID-19 w ramach oszczędności szukają nowych partnerów biznesowych, co stwarza realne szanse dla polskich software house’ów na przejęcie projektów - ocenia.Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w usługach pracuje 75 proc. pracowników całej branży IT/ICT, a jej udział w krajowym PKB to aż 8 proc.- Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco przyglądać się sytuacji polskich software house'ów i cały czas wspierać ich rozwój - zaznacza Łukasz Czajkowski. - Te firmy działają międzynarodowo, ale są też silnie związane ze środowiskiem lokalnym. Oferują dobrą pracę oraz budują krajowy potencjał ekonomiczny i intelektualny.Badanie „Wpływ COVID-19 na Twój biznes” zostało zrealizowane przez Związek Pracodawców Usług IT - SoDA. Organizacja zrzesza 92 polskie firmy technologiczne, zajmujące się m.in. produkcją i rozwojem oprogramowania (tzw. software house), zatrudniające od 20 do 800 osób. W badaniu wzięło udział 117 firm informatycznych. Ankietowani nie musieli należeć do organizacji SoDA, mogli natomiast odpowiedzieć na wybrane pytania.