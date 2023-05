Firmy, które postawiły na nowe technologie, wygrywają z konkurencją

Cyfryzacja, big data, nowoczesne technologie – słowa, które odmieniane są dziś na wszelkie możliwe sposoby. Zrozumiałe dla ekspertów, ale też coraz bardziej rozpowszechnione w świecie biznesu. Nie ma od tego odwrotu. Pytanie, czy wszyscy za postępem nadążamy.

Firmy, które postawiły na technologię, wygrywają z konkurencją.

Dziś w biznesie liczy się nie tylko technologia, ale też sposób myślenia kadry zarządzającej.

Tekst powstał po debacie "Technologie, innowacje, digitalizacja", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z udziałem przedstawicieli rządu oraz firm takich jak Microsoft, Amazon i Siemens.

Cyfrowy świat zmienia sposób prowadzenia biznesu.

- Moja obserwacja potwierdzona licznymi raportami i badaniami jest taka, że firmy, które postawiły na technologię, odpowiednio wcześniej dostrzegły potrzebę wkroczenia na ścieżkę transformacji cyfrowej, wygrywają w trudnych i zmieniających się gwałtownie czasach - mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Transformacja cyfrowa oznacza też, że nowe technologie mogą przyczynić się do wzrostu wydajności i konkurencyjności.

- Na pewno tempo zmian cały czas przyspiesza. Musimy działać jeszcze szybciej i musimy być jeszcze bardziej gotowi na zmiany - uważa Tomasz Blicharski, wiceprezes grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Future.

- Jeśli popatrzymy na ostatnie kilkanaście lat, to tempo i liczba zmian rosną. Naszą odpowiedzią jest sposób, w jaki prowadzimy biznes, a technologia ma służyć temu, by ryzyko niepowodzenia było dla naszej firmy jak najmniejsze - dodaje.

Odpowiedzią są także inwestycje i zwiększenie elastyczności produkcji.

- Priorytetem, patrząc na wydarzenia ostatnich dwóch lat, jest agregacja i wykorzystanie danych. Obserwujemy rynek przemysłowy w Polsce i widzimy, że firmy, które stawiają na rozwiązania cyfrowe, są w lepszej pozycji, wręcz uprzywilejowanej niż te, które tego nie robią - mówi Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries w Siemens Polska.

Zauważa to na przykład branża bankowa, finansująca nakłady inwestycyjne.

- Firmy inwestują pieniądze tam, gdzie oceniają, że im się to opłaca, wiele z nich jest inwestycjami krótkookresowymi. W zeszłym roku inwestowały w pełne magazyny. Obserwujemy teraz bardzo duży ruch w biznesach technologicznych, infrastrukturze i logistyce - mówi Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Przykładem firmy inwestującej w infrastrukturę i technologię jest Play P4. Spółka zamierza przyłączyć światłowodem 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

- Digitalizacja w Polsce wymaga coraz większych inwestycji w infrastrukturę, ale te inwestycje muszą być przemyślane. Musimy zadbać o to, żeby pieniądze wydane w Polsce nie zostały wydane na rozwiązania z przeszłości - podkreśla Jean Marc Harion, prezes Play.

To pokazuje, jak ważny jest sposób myślenia osób podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach i instytucjach.

- W dzisiejszym świecie większość firm i menedżerów ma podobny dostęp do wiedzy i samej technologii. Tym, co wyróżnia część firmy, jest sposób, w jaki budują intelektualny kapitał, żeby technologię rozumieć i sposób, w jaki budują przestrzeń, żeby w mądry sposób aplikować te nowe rozwiązania technologiczne do budowy przewagi konkurencyjnej - uważa Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii oraz członek zarządu InPostu.

Tak jest na przykład w Amazonie - firmie będącej bez wątpienia w szpicy technologicznej rewolucji. - Długoterminowe myślenie jest rzeczą kluczową. To znaczy, że jesteśmy wytrwali i będziemy pracować dalej, niezależnie od negatywnych komentarzy - podkreśla Mourad Taoufiki, Country Manager w Amazon.pl.

Problemem jest jednak ogromne wyzwanie, które bezpośrednio wiąże się z postępem cyfrowym, czyli konieczność edukacji.

Polska cyfrowa? Wciąż poniżej europejskiej średniej

Z opracowanego przez Microsoft Indeksu Cyfrowej Przyszłości wynika, że Polska na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wypada nieco słabiej, inwestując w rozwój technologiczny i nowe technologie o 7 proc. poniżej średniej regionalnej, a jeszcze gorzej wypada pod względem edukacji cyfrowej. Ten sam Indeks wskazuje, że cała polska populacja wypada ok. 15 proc. poniżej średniej europejskiej.

- Kryzysy spowodowały, że zauważaliśmy zapotrzebowanie na budowę kompetencji cyfrowych. W ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie poziom kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa - zapowiedział Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sposobem mają być inwestycje w edukację, ale również inwestycje w sprzęt i internet szerokopasmowy.

Jak powiedział Paweł Lewandowski, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, rząd przygotowuje też przepisy, które sprawią, że zatrudniane w administracji osoby zajmujące się IT, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwem, będą miały zagwarantowane uposażenie równe lub nawet wyższe od tych, które są oferowane na wolnym rynku.

Czy jest szansa, by szybko rozbudować możliwości kraju w zakresie IT?

- Przyszło nam żyć w czasach, które rewolucjonizują się na naszych oczach. Ministerstwo Nauki i Edukacji w celu odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata podjęło wiele inicjatyw, które zmierzają do wspólnego mianownika: świadomego cyfrowego obywatela, który nie boi się korzystać z nowoczesnych technologii - mówi Mateusz Rafał, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Problemem jest fakt, że budowa kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi i seniorów, może potrwać latami. Postęp technologiczny z pewnością nie zamierza na to czekać.

