Firmy poradzą sobie z kryzysem dzięki technologii

Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych staje się nieodzowna w kryzysowych warunkach, gdy firmy muszą szukać oszczędności i zwiększać efektywność . Dodatkowo pozwala też podnieść bezpieczeństwo działania, także w trybie zdalnym. Nasz kraj staje się w tym względzie istotnym dostawcą technologii, o czym świadczy przykład ING w Polsce który umacnia swoją pozycję na rynku RPA.

Dodatkowo dzięki RPA ograniczamy ryzyko popełniania błędów przy wprowadzaniu danych i podnosimy ich jakość. Lepiej zabezpieczone są też ciągłość procesu i jego bezpieczeństwo.- To wszystko razem wzięte przekłada się na lepszy biznes, wydajność i efektywność firmy – mówi Przemysław Lewicki, Dyrektor Centrum Operacyjnej Transformacji Cyfrowej w ING Banku Śląskim, który sam z powodzeniem zrobotyzował swoje wewnętrzne procesy.Polska część grupy ING robotyzację procesów rozpoczęła już w 2008 roku. Rozwiązania RPA wdrażała stopniowo w poszczególnych obszarach swej działalności, aż w końcu w 2016 roku stworzyła platformę do robotyzacji procesów. Od tego momentu rozwiązanie z Polski było wdrażane już w Grupie ING na całym świecie. Efekty okazały się być na tyle obiecujące, że firma postanowiła wyjść ze swoimi rozwiązaniami na zewnątrz i od 2018 roku z powodzeniem robotyzuje procesy u swoich klientów.- Mamy ambicję stać się liderem robotyzacji, łącząc doświadczenie z technologia sztucznej inteligencji - opowiada Jacek Tochowicz, Manager zespołu Robotics z ING Usługi dla Biznesu, spółki promującej nowoczesne technologie.Bo też algorytmy sztucznej inteligencji odgrywają kluczową rolę w rozwiązaniu ING. To dzięki nim pracowników można odciążyć z wykonywania wielu czynności, zwłaszcza o powtarzalnym charakterze i skierować do bardziej kreatywnych zadań. Zarazem gwarantują one niezawodność i bezbłędność realizacji zadań.W ramach rozwiązania od ING działa już ponad 2 tysiąca robotów w ponad 10 krajach na dwóch kontynentach. Nie mówimy tu oczywiście o robotach jako fizycznych urządzeniach, tylko właśnie o naśladujących ludzką pracę aplikacjach.Takie roboty z powodzeniem funkcjonują na istniejącej infrastrukturze IT, bez konieczności dokonywania kosztownych modyfikacji systemów. Cały interfejs jest z kolei tak zaprogramowany, by był przejrzysty dla użytkowników biznesowych, bez konieczności dodatkowego angażowania informatyków.Od ponad 10 lat działa w Polsce centrum eksperckie, które stworzyło i nadal rozwija swoją platformę do robotyzacji procesów. Jako, że rozwiązanie powstało w banku, zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych od razu miały bardzo wysoki priorytet. Z czasem ING zebrało także doświadczenia z wdrożeń w innych branżach i obecnie oferuje swoją platformę właściwie dla każdego rodzaju działalności biznesowej.- Nasze rozwiązanie jest adresowane do wszystkich firm, które posiadają procesy realizowane w aplikacjach komputerowych np. w obszarach takich jak księgowość, finanse, zakupy, obsługa klienta czyli do zdecydowanej większości przedsiębiorstw - zaznacza Arkadiusz Kuczera, Wiceprezes Zarządu ING Usługi dla Biznesu.Jak dodaje, robotyzacja może zupełnie odmienić oblicze polskich firm. Z jednej strony uwolnione zostaną zasoby ludzkie, z drugiej mniej zadań trzeba będzie zlecać podmiotom zewnętrznym- Polskie firmy mają ogromny potencjał do usprawniania procesów i ograniczania kosztów dzięki automatyzacji procesów. Jest to szczególnie istotne w czasach turbulencji gospodarczych, jakie dziś przeżywamy. Wdrożenie RPA lepiej zabezpiecza firmę na trudne chwile, pozwala ograniczyć koszty i zarazem zwiększa konkurencyjność - podsumowuje.