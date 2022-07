Firmy produkcyjne napędzają inflację. Robią to… bo muszą

Jedną z podstawowych zasad walki z wysoką inflacją w firmach produkcyjnych jest bieżące wykorzystywanie zapasów magazynowych w taki sposób, by nadwyżek surowcowych lub półproduktów było jak najmniej. W obecnych covidowo-wojennych realiach przemysł działa wbrew tej zasadzie. Czy produkcja just-in-time to już przeszłość?

Metoda zarządzania zapasami jest w odwrocie w całej gospodarce światowej. Kiedyś just-in-time wróci, ale na razie firmy - ze względu na ryzyko nierytmicznych dostaw - utrzymują zapasy godząc się z kosztami.

Robert Sobków, prezes Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”, w rozmowie z WNP.PL wyjaśnia, jak głębokie zmiany musiały zajść w firmie w związku z wydarzeniami ostatnich 2 lat, dlaczego importują surowce z Rosji i Białorusi i czemu Przemysł 4.0 nie jest obecnie dla polskich firm absolutnym „must have”.

- Jestem przekonany, że w wielu przedsiębiorstwach najpierw musimy „uporządkować swoje podwórko”, a dopiero potem myśleć o technologiach, które są po prostu kosztowne – przekonuje Sobków.

Fabryka w Bydgoszczy to jeden z ważniejszych zakładów w tym sektorze w Polsce. Jakie w ostatnim czasie pojawiły się nowe potrzeby inwestycyjne związane z unowocześnianiem produkcji?

- Obecnie realizujemy dużą inwestycję wdrożenia nowego produktu – spiralowanych węży hydraulicznych. W Stomilu Bydgoszcz produkujemy już węże hydrauliczne, ale wyłącznie w technologii oplatanej. Poszerzymy zatem naszą paletę wyrobów.

Produkcja w technologii węży spiralowanych pozwoli dodatkowo wytwarzać wyroby o wyższym ciśnieniu roboczym, a dzięki wprowadzeniu w Stomilu specjalnych rozwiązań produkcyjnych, obniżymy też znacząco ich koszty jednostkowe. W tym produkcie chcemy stać się jednym z najważniejszych graczy w branży górniczej oraz rolniczej w Unii Europejskiej.

Ta zmiana spowoduje konieczność uzupełnienia parku maszynowego w fabryce?

- Tak. Postawimy całkowicie nową linię do produkcji spiralowanych węży hydraulicznych wraz z nową wytłaczarką. Wykorzystamy też częściowo niektóre posiadane już maszyny. To w konsekwencji znacząco obniży koszty wytwarzania.

- Od trzech lat realizujemy proces restrukturyzacji, który zakłada podążanie z rozwojem w tym kierunku. Jednak chciałem zwrócić uwagę, w kontekście założeń Przemysłu 4.0, że: po pierwsze wszystkie inwestycje kosztują – w imię idei nowoczesnych rozwiązań nie możemy tracić z oczu podstawowej zasady, iż nowe rozwiązania muszą być dla przedsiębiorstw efektywne ekonomicznie; po drugie zaś – implementacja nowych rozwiązań musi trafić na właściwy grunt.

Jak można skutecznie i efektywnie implementować zaawansowane technologicznie rozwiązania do przedsiębiorstw, w których pracownicy np. mają niską dyscyplinę pracy? To moje ogólne spostrzeżenie dotyczące wielu polskich przedsiębiorstw. Bez wysokiego morale załogi oraz wysokiej dyscypliny pracy wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, w tym realizowanych inwestycji, może być ostatecznie nieefektywne ekonomicznie. I musimy liczyć się z tym czynnikiem.

Najpierw porządki, potem technologie

Próbuje pan przez to powiedzieć, że w większości polskie firmy produkcyjne nie są jeszcze na tym etapie, co np. firmy zachodnie, by wdrażać i skupiać się na rozwiązaniach Przemysłu 4.0?

- Absolutnie nie chcę, by to zabrzmiało w ten sposób. Jestem przekonany jednak, że w wielu przedsiębiorstwach najpierw musimy „uporządkować swoje podwórko”, a dopiero potem myśleć o technologiach, które są po prostu kosztowne.

W wielu przedsiębiorstwach w Polsce mamy dużą przestrzeń do poprawy efektywności prostymi metodami, bez istotnych nakładów inwestycyjnych. Zmiany w przedsiębiorstwie powinny być optymalne, a nie wyłącznie kapitałochłonne. I tylko na to chcę zwrócić uwagę.

Dwa i pół roku z pandemią. Kolejny już miesiąc w sąsiedztwie toczącej się w Ukrainie wojny. Jak to wszystko wpłynęło na produkcję w Stomilu Bydgoszcz?

- Początkowo pandemia spowodowała gwałtowny spadek produkcji. W zakresie sprzedaży relatywnie szybko wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, bo już w ciągu kilku miesięcy. Po roku nawet znacznie przekroczyliśmy poziom sprzedaży sprzed COVID-19.

Pandemia oznaczała jednak dla nas również zerwane łańcuchy dostaw surowców do produkcji. Zmuszeni zostaliśmy do podjęcia szeregu decyzji o przebudowaniu źródeł zaopatrzenia i zwiększeniu stanu zapasów materiałowych. Długoterminowe skutki pandemii COVID-19 są również jednym z powodów wysokiej obecnie inflacji narastającej przecież już od początku zeszłego roku.

Przed pandemią praktyką w wielu firmach było bieżące dostosowywanie zapasów magazynowych do odbywającej się produkcji. To pozwalało reagować kosztowo na zmieniające się ceny surowców. Czy produkcja just-in-time to u was już przeszłość?

- Wydaje mi się, że ta metoda zarządzania zapasami jest w odwrocie w całej gospodarce światowej. Kiedyś wróci, gdyż obecne wycofywanie się z just-in-time wynika z powodów praktycznych. Po to, by ten mechanizm był skuteczny, muszą działać wszystkiego jego trybiki, a o to jest obecnie trudno. Można powiedzieć, że just-in-time jest celem, ale dziś droga do niego dla wielu przedsiębiorstw, niestety, wydłużyła się i zapasy zamiast maleć, rosną w przedsiębiorstwach.

Zysk, który boli z czasem

W obliczu jednak wysokiej inflacji mamy dodatkowy bodziec, by starać się minimalizować zapasy. Dlaczego? Metoda FIFO (First In, First Out, tj. metoda wyceny produktów, towarów, jak i materiałów – przyp. red.) powoduje, że w warunkach wysokiej inflacji do produkcji zużywamy surowce w niższych cenach ewidencyjnych niż ich bieżące ceny zakupów, wykazując zysk. Jest to jednak zysk fikcyjny, tzw. zysk inflacyjny.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, które pokazały, że w warunkach wysokiej inflacji lat 70-tych ubiegłego wieku, odpowiadała ona za około 40 proc. nominalnych zysków spółek giełdowych. Wynikająca z tego skala obciążeń podatkowych firm była ogromna. Co więcej, korporacje od tych fikcyjnych zysków wypłacały swoim akcjonariuszom sowite dywidendy. Pogarszały tym jeszcze bardziej swoją płynność finansową. Im wyższe zatem zapasy w przedsiębiorstwie, tym wyższe negatywne skutki zysku inflacyjnego.

Powinniśmy więc w warunkach inflacji dążyć do minimalizacji zapasów, ale z drugiej strony – ze względu na zerwane i niesprawne obecnie łańcuchy dostaw – zasadne jest utrzymywanie zapasów na wyższym niż wcześniej poziomie.

Zatem działamy teraz często wbrew zasadzie just-in-time oraz wbrew zasadzie minimalizacji zapasów w gospodarce inflacyjnej. Robimy to, by utrzymać potokowość produkcji w warunkach zerwanych lub co najmniej osłabionych łańcuchów dostaw.

Polska jak Kambodża czy Iran?!

A jak odczuwacie skutki wojny na wschodzie? Jak to wpłynęło na firmę?

- Bardzo mocno. Nawet bardziej niż pandemia. Produkty Stomilu trafiały w znacznej mierze do sektorów rolniczego i górniczego, w tym do Rosji, na Białoruś i Ukrainę. W związku z wojną na wschodzie jeden z naszych zakładów produkcyjnych odnotował z miesiąca na miesiąc gwałtowny spadek popytu, powyżej 50 proc. Jako cała firma straciliśmy w ten sposób początkowo prawie 1/3 wartości sprzedaży. To powoli odbudowuje się – jednak obecnie popyt na nasze produkty jest wciąż o ponad 20 proc. mniejszy niż przed wojną.

Oczywiście szukamy nowych odbiorców i rozwijamy nowe produkty. Realizujemy też intensywnie program cięć kosztów. Odbywa się on nie tylko w sferze płac. Obecnie wdrażamy szeroki program obniżki kosztów mieszanek gumowych o 30 proc. Wydaje nam się, że jest to najwłaściwsza droga na czas wojny i wysokiej inflacji.

W wielu firmach moment, gdy walczy się o ograniczanie stałych kosztów produkcji, jest okazją do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, do automatyzacji procesów. To pozwala na zredukowanie roli „czynnika ludzkiego” – często to płace podnoszą ostateczny koszt wytworzonego produktu. Czy w tym widzi pan szansę dla waszej firmy?

- To jest pewien proces, który powinien być realizowany przez polskie przedsiębiorstwa z dwóch powodów.

Pierwszy: poziom płac w Polsce od wielu lat rośnie i będzie nadal rósł. Będziemy się w tym aspekcie zbliżać do krajów Europy Zachodniej. By utrzymać konkurencyjność własnych produktów, musimy więc minimalizować udział kosztów płacowych. Możemy to robić poprzez adekwatny, a nawet większy do wzrostu płac, wzrost efektywności konkretnego pracownika wynikający z organizacji jego pracy bądź też wprost zastępowanie jego pracy maszyną.

Drugi powód, o którym często z moimi pracownikami rozmawiam: jeżeli będziemy utrzymywać wysoki udział kosztów płacowych w naszych wyrobach, to będziemy przede wszystkim rywalizować z ubogimi krajami Azji. A chyba o to nie chodzi, by porównywać się zarówno intensywnością pracy fizycznej, osłoną socjalną i poziomem płac z pracownikami na Sri Lance, w Kambodży czy nawet Iranie. To nie z tymi krajami chcemy być porównywani i nie z nimi chcemy rywalizować. Automatyzacja procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych jest zatem nieunikniona.

Wróćmy na koniec do kwestii zaopatrzenia. Wasze produkty bazują na ropie lub materiałach ropopochodnych. Jak skokowe wzrosty cen ropy naftowej wpływają na produkcję?

- Zmiany tych cen są dla nas bardzo istotne. Sprowadzamy z rynków wschodnich, także z Rosji, niektóre z komponentów potrzebnych do produkcji. To są towary nieobjęte sankcjami (sadza oraz kauczuki – przyp. red.), ale dziś są ewidentnie znacznie droższe niż jeszcze pół roku temu. Pracujemy nad zmianą kierunków dostaw, ale to jest proces wymagający czasu.

Jako przedsiębiorstwo już na kilka tygodni przed rozpoczęciem działań wojennych w Ukrainie zaczęliśmy systematyczne prace, w których analizowaliśmy potencjalne alternatywnie kierunki i źródła zakupów surowców w warunkach zaostrzania się sytuacji na wschodzie. Zaczęliśmy też równolegle zwiększać ich zapasy.

Gdy wybuchła wojna, mieliśmy zabezpieczenie niektórych surowców do produkcji nawet na 3 miesiące. Wojna trwa nadal, my wciąż staramy się utrzymać ten bezpieczny bufor w naszych magazynach. To niestety dużo nas kosztuje.

A co z wymianą danych z kooperantami w warunkach niedoborów i przy zaburzonych łańcuchach dostaw?

- Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Mogę powiedzieć, że dostawcy bardzo elastycznie reagują na to, co się dzieje. Powiedziałbym, że jesteśmy mile zaskoczeni aż tak dobrą współpracą w tak trudnych i skomplikowanych geopolitycznie warunkach.