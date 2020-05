Firmy przechodzą na umowy online. Wystarczą 72 godziny, by wdrożyć system

Pandemia COVID-19 uświadomiła wielu firmom i instytucjom, że mimo istniejących już możliwości technologicznych i prawnych ich działanie niepotrzebnie oparte jest o zawieranie umów na piśmie i obrót dokumentami papierowymi. Tracą na tym pieniądze, czas i możliwości dotarcia do klienta. Procesy te można jednak szybko zdigitalizować, co właśnie obserwujemy w wielu sektorach gospodarki.

Umownik dysponuje różnymi sposobami weryfikacji tożsamości, które można konfigurować w zależności od potrzeb i wymagań klienta. To samo tyczy się wzorów umów oraz konfigurowania procesów ich negocjacji i zawierania. Takiej migracji firmy do rzeczywistości paperless można dokonać w czasie do trzech dni.- Mamy sprawnie działający zespół IT, który jest w stanie w ciągu 72 godzin przygotować konto dla klienta, wdrożyć jego wzory umów oraz przeszkolić z obsługi aplikacji. Tak więc w ciągu 72 godzin można przejść do świata umów online, co pozwala organizacji szybko nadrobić zaległości wynikające choćby z ograniczeń w czasie epidemii - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak.Wdrożenie systemu do zawierania umów w konkretnej firmie nie musi być realizowane pod marką Umownika. LawBiz Technology, oprócz sprzedaży aplikacji na rynku, realizuje też mocno zindywidualizowane zamówienia niczym klasyczny software house.- Wychodzimy z założenia, że proces digitalizacji przedsiębiorstwa to ewolucja, a nie rewolucja. Zmiany należy wprowadzać stopniowo, z wykorzystaniem już wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo technologii, tak by nie zniechęcić pracowników i kontrahentów. Naszym celem jest ułatwić pracę, zautomatyzować powtarzalne zadania, a nie generować dodatkowe obowiązki. Dlatego poza wdrożeniami technologii oferujemy usługi doradcze związane z analizą i projektowaniem procesów biznesowych nastawionych na paperless, szkolenia z nowoczesnych form stosowania prawa oraz audyty prawne, których celem jest uporządkowanie umów zawieranych przez przedsiębiorcę - wylicza Majchrzak.Od początku pandemii COVID-19 LawBiz Technology obserwuje właśnie zwiększone zainteresowanie Umownikiem, a nowi klienci doceniają potencjał aplikacji, w szczególności po opublikowaniu nowej wersji aplikacji, o której pisaliśmy tutaj.- Epidemia w końcu przeminie, ale pewne nawyki z nami zostaną. Jeśli coś jest wygodne, intuicyjne i łatwe w obsłudze to klienci to doceniają, dlatego od powszechnego zawierania umów przez internet odwrotu już nie będzie - podsumowuje Bartłomiej Majchrzak.