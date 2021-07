Firmy przemysłowe musza sprostać rosnącemu zagrożeniu

Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych staje się dla firm coraz poważniejszym wyzwaniem. Liczba koncernów przemysłowych dotkniętych cyberatakami gwałtownie wzrosła pod koniec 2020 roku. Wcześniej ataki tego rodzaju dotyczyły głównie firm gazowych, energetycznych, nuklearnych czy wodnych i wydawały się mieć więcej wspólnego z geopolityką. W ostatnich latach cele przestępców ulegały stopniowej dywersyfikacji i obecnie są nimi również przedsiębiorstwa branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, rolno-spożywczej, czy transportu i mobilności.

Połączenia pomiędzy fabrykami. Zarządzanie rozległą pulą zasobów przemysłowych (poprzez architekturę rozproszoną), z coraz bardziej połączonymi ze sobą zakładami przemysłowymi, stanowi poważne ryzyko propagacji ataków.

Rosnąca konwergencja pomiędzy systemami przemysłowymi a systemami informatycznymi. Ze swej natury systemy przemysłowe są złożone i działają z wykorzystaniem stałego, dwukierunkowego przepływu komunikacji w czasie rzeczywistym. Ponieważ współzależność technologii operacyjnej (OT) i rozwiązań z zakresu technologii informatycznych (IT) przyspiesza, otwierają się nowe przestrzenie do ataków.

Cyberzarządzanie. Zespoły IT muszą stać się bardziej kompetentne w radzeniu sobie z wyzwaniami i specyficznymi cechami OT, a także proponować zmiany sposobu myślenia ogólnego kierownictwa, dotyczącego relacji pomiędzy budżetem i bezpieczeństwem OT. Z kolei zespoły OT powinny nauczyć się współpracować z zespołami IT w ramach ogólnej strategii bezpieczeństwa organizacji.

Siedem kroków

Ataki ransomware są także dostosowywane do konkretnych branż. Choć forma złośliwego oprogramowania, z którego korzystają cyberprzestępcy, może się zmieniać, to podstawowa zasada jego działania pozostaje niezmienna: infiltrować i wykorzystywać połączenia między technologią operacyjną i informatyczną, aby uzyskać dostęp do zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa.Coraz powszechniejsza możliwość ataku ma bezpośredni wpływ na kwestie operacyjne przedsiębiorstw. Jest to kluczowa kwestia, z którą obecnie musi się zmierzyć każda branża. Zdaniem specjalistów Stormshield w tym kontekście głównymi obszarami, na które należy zwrócić największą uwagę, są:Czytaj: Połowa Polaków pomaga cyberprzestępcom Eksperci Stormshield zalecają siedem kroków ochrony przed wdrożeniem 5G lub Internetu Rzeczy:1. Utrzymanie bariery między IT a OT. Oznacza to odpowiednie zaprojektowanie wszystkich elementów sieci teleinformatycznej, w tym segmentację systemów informatycznych i separację sieci. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie podstawowego poziomu bezpieczeństwa między fabrykami i ich otoczeniem zewnętrznym.2. Segmentacja sieci przemysłowej. W dzisiejszych czasach systemy przemysłowe w fabrykach są często „płaskie”. Oznacza to brak segmentacji. Sprzęt funkcjonuje w ramach tej samej sieci. W przypadku ataku wystarczy, że skutecznie zaatakowany zostanie tylko jeden element wyposażenia, aby złośliwe działanie rozprzestrzeniło się na całą fabrykę. Wprowadzenie segmentacji pomaga zabezpieczyć określone obszary, spowolnić atak i w efekcie szybciej go powstrzymać.3. Zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi.4. Eliminowanie elementów sieci poprzez odłączenie od niej tych urządzeń, które nie potrzebują komunikacji sieciowej.5. Stały monitoring sieci teleinformatycznej przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa posiadających wyłączne uprawnienia do ochrony zasobów cyfrowych.6. Przemyślane zarządzanie polityką dostępu i uprawnień przez pracowników organizacji, które pozwoli ograniczyć potencjalne ataki wykorzystujące słabość czynnika ludzkiego.7. Konieczność kontroli i zabezpieczenia systemów IT i OT za pomocą dedykowanych przemysłowi zapór firewall.Czytaj: Cyberatak. Realne zagrożenie, przed którym firmy mogą się ubezpieczyć