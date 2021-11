Firmy technologiczne notują rekordowe wzrosty przychodów

Rekordowy wzrost przychodów firm technologicznych odnotował ranking przygotowywany przez firmę doradczą Deloitte. W ciągu ostatnich czterech lat 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych z Europy Środkowej zwiększyło swoje przychody aż o 2278 proc.

Szczegóły rankingu

posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);

być firmą technologiczną, której działalność zawiera się w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania;

być właścicielem praw własności intelektualnej lub zastrzeżonej technologii sprzedawanych klientom w produktach, generujących większość przychodów operacyjnych spółki;

posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

Kategoria główna „Technology Fast 50”

działalność na rynku co najmniej od czterech lat, czyli co najmniej od 31 grudnia 2016 r.;

osiąganie przychodów operacyjnych nie mniejszych niż 50 tys. euro w roku 2017, 2018, 2019 oraz przychodów w 2020 roku na poziomie nie mniejszym niż 100 tys. euro.

Kategoria „ Growth Stars ”

historia działalności nie jest krótsza niż trzy lata.

- Tegoroczny wynik jest najwyższy w ponad dwudziestoletniej historii Technology Fast50, a ci, którzy się znaleźli w zestawieniu są liderami w swoich sektorach i krajach. Spodziewaliśmy, że w tym roku firmy będą w stanie pochwalić się ogromnymi wzrostami przychodów, właśnie ze względu na dynamiczny rozwój w czasie pandemii. Ważne jest jednak to, że nasi laureaci sukcesywnie rośli przez ostatnie cztery lata, w wielu przypadkach podwajając swoje przychody rok do roku - opowiada Agnieszka Zielińska.Czytaj również: Polska ma nowe produkty przyszłości Podobnie jak w poprzednich latach ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” zdominowali twórcy oprogramowania. W zestawieniu jest ich aż 33. Pięć firm to producenci sprzętu komputerowego, a cztery reprezentują sektor „media i rozrywka”. Po trzy spółki należą do fintechów oraz sektora medycznego i biotechnologicznego. Pozostałe dwie reprezentują branżę komunikacyjną.Kolejny rok z rzędu firmy technologiczne mogły zgłaszać swój akces do nagrody „Impact Stars”. Kategoria została wprowadzona z myślą o firmach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność. Każdy kraj mógł w tej kategorii nagrodzić trzy firmy.W Polsce wyróżnienie otrzymały spółki: Biotts (autorskie nośniki oraz receptury leków w obszarze onkologii i diabetologii), StethoMe (domowy stetoskop medyczny – StethoMe to pierwszy system wykrywający nieprawidłowości w układzie oddechowym, opiera się na medycznych algorytmach AI współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz specjalną aplikacją) oraz Neuro Device Group (rozwiązania z zakresu terapii, diagnostyki i badań naukowych mózgu i centralnego układu nerwowego). Wszystkie firmy reprezentują sektor life science & healthcare.Ranking „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” to zestawienie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie Europy Środkowej. Oprócz firm wyróżnionych w głównej kategorii Fast 50, Deloitte Central Europe nagrodził też młodsze firmy w kategorii „Wschodzące Gwiazdy”, które wchodzą w skład zestawienia „Companies to watch”. Firmy samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu, a Deloitte weryfikuje podane przez nie dane finansowe.Każda spółka ubiegająca się o udział w programie musi spełniać następujące kryteria:Kryteria szczegółowe dla firm w kategorii głównej:Kryteria szczegółowe dla firm w podkategorii „Growth Stars”: