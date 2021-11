Firmy wdrażają specjalne środki nadzoru nad pracownikami

Monitoring obniża zaufanie i zwiększa rotację pracowników. Wzrost wydajności i zaufania przy hybrydowych modelach pracy może być zagrożony przez coraz powszechniejsze narzędzia zdalnego monitorowania – wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie VMware.

Nowe możliwości i zagrożenia

- Na całym świecie organizacje zaczynają działać hybrydowo, co nie wymaga od pracowników umysłowych ciągłego przebywania w biurze. W związku z tą zmianą powinniśmy zachować ostrożność przy zastępowaniu tak zwanego prezentyzmu, narzędziami kontroli. Monitorowanie i wydajność to dwie różne rzeczy. Cyfrowe narzędzia umożliwiają nam pracę praktycznie z dowolnego miejsca na Ziemi — mówi Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware Polska. - Co więcej, nasze badania pokazują, że dzięki temu pracownicy czują się bardziej doceniani i mają większe zaufanie do pracodawcy. Brak przejrzystości, mierzenie „ukradkiem” za pomocą statystyk może szybko nadszarpnąć zaufanie i doprowadzić do tego, że talenty płynnie znajdą zatrudnienie u konkurencji, która nie stosuje nieczystych zagrywek - dodaje.Czytaj: VMware odłączył się od Della, by zyskać swobodę na rozwój Nadzór nad pracownikami to jeden z wielu tematów poruszonych w badaniu The Virtual Floorplan. Kluczowe wnioski wskazują też m.in. na to, że dzięki cyfrowym narzędziom pojawiły się nowe "społeczności pracownicze".Stabilizacja pracy hybrydowej doprowadziła do powstania nowego rodzaju planu wirtualnego, który opiera się bardziej na powiązaniach, wspólnych celach i wartościach, niż na fizycznej obecności. Wiąże się to ze zmianą zasad, jak również z wyznaczników sukcesu dla pracowników, liderów i zespołów – stwierdza raport.Innym wnioskiem jest to, że wraz z mniejszym nasileniem centralnej kontroli i interakcji osobistych, przejrzystość i zaufanie stają się fundamentalnymi cechami, które liderzy muszą uwzględniać, aby rozwijać i jednoczyć swoje organizacje w świecie domyślnie hybrydowej.Okazuje się też, że wirtualna przestrzeń biurowa daje pracownikom niezliczone możliwości i tyle samo zagrożeń bezpieczeństwa. Mając mniejszą bezpośrednią kontrolę nad aplikacjami, urządzeniami i sieciami, dział IT musi radzić sobie z nowym modelem, w którym bezpieczeństwo jest grą zespołową.W badaniu niezależnej organizacji badawczej Vanson Bourne, przeprowadzonym w lipcu i sierpniu 2021 roku, wzięło udział 7 600 respondentów z całego świata, w tym z Polski. Wszystkie badane organizacje zatrudniają 500 lub więcej pracowników na całym świecie. Badane kraje to: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Polska, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, ZEA, Arabia Saudyjska, USA, Kanada, Japonia, Australia, Indie, Chiny, Singapur i Korea Południowa.VMware jest dostawcą usług w wielu chmurach dla aplikacji, umożliwiając wprowadzanie innowacji cyfrowych i zapewniając kontrolę nad przedsiębiorstwem. Siedziba główna firmy znajduje się w Palo Alto w Kalifornii.