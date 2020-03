Firmy wprowadziły "bezkontaktowy" dowóz jedzenia; powodem koronawirus

Światowe platformy specjalizujące się w dostawie posiłków, jak UberEats, Deliveroo czy Takeaway, wprowadziły możliwość "bezkontaktowej" realizacji zamówień. Dostawca i klient nie muszą się nawet widzieć, a zamówienie jest zostawiane pod drzwiami.

Większość światowych firm zajmujących się zamówieniami i dostawą żywności wprowadziła już taką możliwość dostarczania zamówień. W praktyce oznacza to, że dostawca i klient nie muszą się spotkać, a zamówienie opłacane jest online i po prostu zostawiane na progu zamiast przekazania do rąk klienta. Rozwiązania wprowadziły już takie firmy jak m.in. UberEat, Deliveroo, Grubhub, Postmates, Instacart czy ostatnio Takeaway.

Ten ostatni, należący do spółki Just Eat, poinformował, że od piątku wprowadził tę nową funkcjonalność dla europejskich klientów.

"To nowe rozwiązanie, które będzie dostępne w przypadku dostaw ze wszystkich współpracujących z nami restauracji. Dostawcy zostali już poinstruowani, że jeśli klient sobie tego zażyczy, to powinni zostawić zamówienie na progu, po uprzednim zadzwonieniu do drzwi, po czym odejść" - napisała w piątek w swoim oświadczeniu firma.

Część platform wprowadziła już takie rozwiązanie także w swoich aplikacjach, gdzie składając zamówienie można zaznaczyć preferowaną opcję dostawy. I tak np. działający na amerykańskim rynku serwis Postmates wyróżnił trzy formy dostawy: zamówienie można tradycyjne dostarczyć do drzwi, zostawić na progu, lub wręczyć klientowi pod domem, na ulicy.

"Wiemy, że zawsze są osoby, które ze względu na swój stan zdrowia lub z innych powodów, wolą bezkontaktowy dowóz" - podała firma.

Dodatkowo chiński dostawca Meituan wprowadził specjalne opakowania, nazwane "pierowymi tarczami", które mają dodatkowo chronić dostarczane posiłki przed ewentualnym kontaktem z koronawirusem. Opakowania dostarczane są klientom za darmo.

Firmy mają nadzieję, że m.in w ten sposób uda się zahamować rozprzestrzenianie się epidemii Covid-19.

Koronawirus zabił już 4,4 tys. osób na świecie, w zdecydowanej większości w Chinach kontynentalnych, i rozprzestrzenił się na ponad 110 krajów. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech.