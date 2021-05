Firmy zwracają się ku przetwarzaniu danych w chmurze. Wyniki badania

W perspektywie długoterminowej 84 proc. firm pozytywnie ocenia wpływ chmury na ich organizację. To wniosek z badania zrealizowanego przez Future Processing wśród 130 menedżerów szczebla kierowniczego, liderów IT i inżynierów firm prowadzących działalność w Polsce, Wielkiej Brytanii i krajach DACH. Ich zdaniem kluczową kwestią nie jest fakt czy ich firma przeniesie się do chmury, ale kiedy to nastąpi.