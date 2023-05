Firmy Zygmunta Solorza spłacą miliardy złotych przed terminem

Cyfrowy Polsat i Polkomtel planują 16 maja dokonać przedterminowej spłaty 8,84 miliardów złotych kredytu. Pierwotnie rozliczenie z instytucjami finansowymi miało zostać dokonane do końca września 2024 roku.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel, firmy kontrolowane przez miliardera Zygmunta Solorza, podały, że planują 16 maja dokonać przedterminowej spłaty 8,84 miliarda złotych kredytu. Pierwotnie rozliczenie miało nastąpić do końca września 2024 roku.

W kwietniu 2023 roku Grupa Polsat podpisała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi umowę przewidującą udzielenie kredytu maksymalnie do 7,255 miliarda złotych oraz kredytu terminowego w euro w wysokości 506 milionów euro. Dodatkowo umowa przewiduje uruchomienie kredytu rewolwingowego (to jest typ kredytu obrotowego, który pozwala na ponowne skorzystanie z kredytu w przypadku jego spłacenia w całości lub w części). Kredyt ma wartość do 1 miliarda złotych.

Wszystkie kredyty mogą zostać przeznaczone na projekty inwestycyjne i spłatę całości wcześniejszego zadłużenia. Marża kredytu uzależniona będzie od osiągnięcia celów związanych z produkcją oraz zużyciem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Kredyty zostały udzielone na pięć lat, a ostateczna data spłaty przypada 28 kwietnia 2028 roku. W przypadku pożyczki w polskiej walucie spłata rat odbywać się będzie w kwartalnych transzach. Kredyt w euro zostanie spłacony jednorazowo w ostatnim dniu jego zapadalności.

Głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz-Żak, który posiada 48,35 procent akcji, spółka ma własne akcje stanowiące 11,13 procent kapitału spółki.

Cyfrowy Polsat jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o maja 2008 roku.