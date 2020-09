Firmy zyskały istotny powód do inwestycji w robotyzację i automatyzację

Biznes na długo zapamięta te dwa miesiące lockdownu i zrobi wszystko, by już nigdy nie powtórzyła się sytuacja, w której firma zmuszona jest nagle zatrzymać działalność. To w sposób naturalny napędzi inwestycje w automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw - twierdzi w rozmowie dla WNP.PL Wiesław Kotecki, partner w dziale konsultingu w firmie doradczej Deloitte.

- Tak, stopień przystosowania do nowej sytuacji różnił się ze względu na branże i rodzaj wykonywanej działalności. Przedsiębiorstwa produkcyjne stanęły przed bardzo dużym problem, bo tu żadna szybka inwestycja technologiczna nie umożliwiała zastąpienia człowieka w fabryce. Przed dużymi wyzwaniami stanęły też choćby branże: ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna czy nawet bankowa, które opiera się na podpisywaniu umów, wykorzystując sieć agentów pracujących bezpośrednio z klientem. Nagle okazało się, że nie można już tak działać i pilne stało się przestawienie w pełni na zdalny kontakt z klientem. Tu przydały się choćby rozwiązania start-upów, które odpowiednie narzędzia rozwijały już wcześniej.Z drugiej strony były branże, które właściwie były już przystosowane do działania w takich warunkach i bardzo na całej sytuacji zyskały. Chodzi tu np. o e-commerce i firmy kurierskie. Tomasz Michalski z Frisco opowiadał w moim podcaście „Człowiek Biznes Technologia”, jak w zeszłym roku dokonali znacznej inwestycji w automatyzację, postawili niemal w pełni zautomatyzowany magazyn, w którym pracowały roboty i w maju byli już na granicy jego wydolności. Czyli innymi słowy zakładali, że do tych granic dotrą w 2022, a dotarli tam w miesiąc. Aby utrzymać wzrost, będą się dalej rozbudowywać.Zobacz również: Niskie płace hamują robotyzację w Polsce Podobnie z płatnościami elektronicznymi. Dariusz Marukiewicz, prezes Blika, powiedział mi, że plany, które mieli rozłożone na półtora roku do dwóch lat, jeśli chodzi o rozwój BLIK-a i liczbę osób korzystających z systemu, zrealizowali w półtora miesiąca. Polacy wykonali zwrot w kierunku płatności elektronicznych. To pokazuje , jak mocno ten rok wpłynął na zachowania konsumentów.Możemy mnożyć obszary, w których dużo się zmieniło. Dotyczy to nie tylko biznesu, ale również edukacji czy administracji. Nagle okazało się, że lekcje mogą odbywać się w pełni z wykorzystaniem komunikatorów, zaś sprawy urzędowe można załatwiać za pośrednictwem paczkomatów. To są rzeczy, których w normalnych warunkach nikt śmiało by nie wdrożył, a jednak w czasie pandemii wszelkie opory zostały przełamane właściwie w jednym momencie.- Biznes na długo zapamięta te dwa miesiące lockdownu i zrobi wszystko, by już nigdy nie powtórzyła się sytuacja, w której firma zmuszona jest nagle zatrzymać działalność. To w sposób naturalny napędzi inwestycje w automatyzację, robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw nie tylko dlatego, że będzie obniżać koszty i podnosić efektywność, ale również dlatego, że będzie podnosić poziom bezpieczeństwa i dawać większe gwarancje, że ciągłość działalności nie zostanie zakłócona.Z drugiej strony zachowania zakupowe konsumentów też już nie wrócą do stanu sprzed pandemii. A to oznacza, że klienci będą oczekiwać od firm, iż wiele spraw załatwią bez konieczności fizycznej obecności. A to znowu będzie napędzać, automatyzację, robotyzację i cyfryzację w samym biznesie.- To jest pytanie nie tylko o Polskę ale i Europę. Sam indeks DESI składa się z pięciu obszarów i nie we wszystkich wypadamy słabo, bo np. w przypadku łączności jesteśmy na 15 miejscu w Unii Europejskiej. Rzeczywiście mocno odstajemy w dziedzinie kapitału ludzkiego, co dotyczy wykształcenia i kompetencji cyfrowych. To nie jest niestety rzecz, którą da się szybko - nawet w czasach pandemii - nadgonić.To co nadganiamy i co może sprawić, że się w rankingu DESI przesuniemy się w górę, to aspekt integracji technologii w firmach. Zwłaszcza, że Polacy mają w sobie coś takiego, że potrafią się mocno mobilizować w kryzysowych sytuacjach, co widać właśnie w biznesie.Niemniej trzeba pamiętać, że pozycja w rankingu będzie zależeć nie tylko od nas, ale też tego, co dzieje się i będzie się dziać w innych krajach Europy. Pytanie, jak będą one postępowały ze swoją cyfryzacją. Z naszej strony na pewno kluczowe jest zachowanie firm i to, jak będziemy inwestować w kapitał ludzki.