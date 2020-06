Fitbit ze zgodą na produkcją tanich respiratorów

Specjalizujący się w tworzeniu opasek i smartwatchów do mierzenia aktywności użytkownika koncern Fitbit, otrzymał zgodę amerykańskiej federalnej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na produkcję zaprojektowanych przez siebie, tanich respiratorów awaryjnych do użytku w czasie pandemii Covid-19.

Fitbit poinformował, że agencja FDA udzieliła mu zgody na produkcję respiratorów w Stanach Zjednoczonych w ramach tzw. zezwolenia na stosowanie w stanach nagłych, czyli np. na wypadek pandemii (emergency use authorization, EUA). Firma zapowiedziała, że będzie w stanie w krótkim czasie wyprodukować dużą ilość sprzętu, który posłuży do wsparcia walki z Covid-19 oraz doposażenia krajowych placówek zdrowia.

Zaprojektowane przez koncern automatyczne respiratory o nazwie Fitbit Flow oparte są prostym sprzęcie do resuscytacji, wykorzystywanym np. przez ratowników medycznych. Urządzenie wspomaga oddychanie oraz monitoruje stan pacjenta; zostało zaprojektowane tak, żeby było proste w obsłudze, aby odciążyć personel medyczny w sytuacji, kiedy tradycyjnie stosowane maszyny są niedostępne. Budowa maszyn skonsultowana została z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Oregonie oraz z Mass General Brigham Center for COVID Innovation. Firma zapowiada, że do dystrybucji urządzeń wykorzysta swój globalny łańcuch dostaw, dzięki czemu w razie potrzeby będzie mogła szybko udostępniać maszyny.

"Pandemia Covid-19 była wyzwaniem dla nas wszystkich oraz przesunęła granice naszej kreatywności i innowacyjności. Wykorzystaliśmy wszystkie nasze narzędzia, żeby opracować produkty, które posłużą pacjentom oraz służbom ochrony zdrowia. Dostrzegliśmy okazję, żeby wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie tworzenia zaawansowanych technologii czujników, produkcji i dystrybucji, i wykorzystaliśmy ją, żeby wypełnić zapotrzebowanie na respiratory" - powiedział w oświadczeniu szef Fitbit James Park.

Fitbit będzie namawiać do współpracy inne firmy oraz udostępni plany projektowe swoich urządzeń za pośrednictwem otwartego oprogramowania, tak żeby mogły z nich skorzystać także inne organizacje. Firma prowadzi również rozmowy z agencjami stanowymi i federalnymi odnośnie lokalnego zapotrzebowania na respiratory awaryjne oraz planuje rozpocząć współpracę z krajowymi i światowymi organizacjami pomocowymi i pomóc im w walce z pandemią, także w przypadku kolejnych fal zachorowań.