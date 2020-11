"Fortnite" wróci na iPhone'y dzięki usłudze streamingowej Nvidia GeForce

Użytkownicy iPhone'ów będą mogli ponownie uzyskać dostęp do gry "Fortnite" na telefonie za pośrednictwem chmurowej usługi streamingu gier Nvidia GeForce. Tytuł został wcześniej wycofany z App Store z powodu konfliktu pomiędzy Apple a studiem Epic Games.

Jak informuje brytyjska stacja BBC, użytkownicy iPhone'ów i iPadów już niebawem będą mogli ponownie zagrać w "Fortnite" dzięki platformie GeForce. Właściciel serwisu, koncern Nvidia, opracował wersję dostępną w przeglądarce Safari.

Popularna strzelanka survivalowa "Fortnite" została wycofana z internetowego sklepu iOS App Store w wyniku konfliktu pomiędzy koncernem z Cupertino a producentem gry. Studio Epic Games zarzuciło Apple'owi, że pobierając 30-proc. prowizję od transakcji w programie, prowadzi nieuczciwe praktyki handlowe. W odpowiedzi dostawca systemu iOS oskarżył Epic o to, że chce wymusić darmowe usługi.

Sprawa sporu między firmami w maju ma trafić do sądu i, jak oceniają eksperci, może ciągnąć się latami. Dlatego też dostęp do "Fortnite" za pośrednictwem platformy chmurowej dostępnej przez przeglądarkę to jedyny, na jaki w tej chwili mogą liczyć użytkownicy sprzętu Apple'a. Tym bardziej, że wykorzystywany przez tę firmę mobilny system operacyjny iOS - inaczej niż konkurencyjny Android - uniemożliwia pobieranie oprogramowania z platform innych niż oficjalny sklep internetowy.

Jako że "Fortnite" będzie udostępniane użytkownikom za pośrednictwem platformy GeForce dostępnej przez przeglądarkę, Apple nie będzie mogło pobierać od gry swojej zwyczajowej prowizji. Dostęp do produkcji powinien być darmowy. Należy przy tym pamiętać, że Nvidia w podstawowym pakiecie ogranicza bezpłatne sesje do jednej godziny.

Specjaliści oceniają, że jakość grafiki oraz szybkość gry mogą być gorsze, jako że Nvidia korzysta ze zdalnych serwerów komputerowych do przetwarzania poleceń graczy i generowania grafik. Streaming danych do urządzeń mobilnych może też zwiększać opóźnienia, co jest niekorzystne z punktu widzenia graczy.

Nvidia w tej chwili udostępnia serwis GeForce na urządzeniach z systemami iMac (Apple), Windows (Microsoft) i Android, a także na Chromebookach (Google). Co prawda firma nie ogłosiła oficjalnie, że uruchomi platformę także na sprzętach z iOS, ale eksperci oceniają, że nowa usługa dostępna będzie już zimą.

Jak donosi BBC, ani rzecznik Apple'a, ani Epic Games nie chcieli wypowiadać się na ten temat.