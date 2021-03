Fotowoltaika i magazyn energii. Pierwsza taka inwestycja Orange Polska

Grupa Orange w Wielkopolsce uruchomiła pierwszą stację bazową, której energię elektryczną do pracy dostarczają moduły fotowoltaiczne z magazynem energii. Obiekt nie jest podłączony do sieci energetycznej (off-grid). Słońce dostarcza ponad 70 proc. energii, niezbędnej do działania. Reszta pochodzi z agregatu zasilanego olejem opałowym.