Foxconn będzie składał części do serwerów Google'a w USA, w stanie Wisconsin - informuje agencja Bloomberga i dodaje, że kontrakt z Google'em to szansa na ożywienie produkcji w fabryce w Wisconsin, która od otwarcia dwa lata temu nie była intensywnie eksploatowana.

Fabryka w Wisconsin była prezentowana przez administrację ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa jako kluczowy element planu przyciągnięcia produkcji przemysłowej z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Produkowane lokalnie komponenty do serwerów produkowane przez Foxconn według Bloomberga przyczynią się do wsparcia rosnącej aktywności Google'a w branży usług chmurowych. Ich działanie opiera się na dużych centrach przetwarzania danych oraz możliwości udostępniania innym podmiotom przestrzeni do przechowywania danych.

W ubiegłym miesiącu Google zapowiedział, że od czwartego kwartału tego roku zacznie wydzielać informacje o przychodach z branży usług chmurowych (które do tej pory nie były prezentowane oddzielnie), a także zaprezentuje historyczne informacje o wynikach działalności w tym segmencie sięgając aż do 2018 r.

Foxconn to tajwańska firma, która znana jest przede wszystkim z kontraktów z producentem iPhone'ów - firmą Apple. Przedsiębiorstwo składa większość modeli telefonów tego koncernu. Według Bloomberga obecnie Foxconn poszukuje możliwości dywersyfikacji przychodów.

Placówka produkcyjna w Wisconsin pierwotnie miała być fabryką wyświetlaczy LCD i utworzyć 13 tys. miejsc pracy w tym stanie. Po pierwszym roku działalności pracowało tam jednak jedynie 178 pełnoetatowych pracowników.