Foxconn chce wrócić do pełnej produkcji w Chinach

Główny podwykonawca Apple - firma Foxconn - spodziewa się, że jej chińskie fabryki powrócą do zwykłego poziomu produkcji do końca marca. Wcześniej zakłady zmagały się z niedostatkiem siły roboczej w związku z epidemią Covid-19 - podała we wtorek agencja Bloomberga.

Przedsiębiorstwo z Tajwanu zajmuje się m.in. montażem większości sprzedawanych na świecie iPhone'ów. Spółka zgłosiła we wtorek, że zakłady działają obecnie na 50 proc., ale do końca miesiąca mają pracować z pełną mocą.

Prezes Young Liu ostrzegł, że nadal trudno ocenić całkowity wpływ epidemii na wyniki firmy. Spadki za kończący się w marcu kwartał spodziewane są jednak we wszystkich czterech największych oddziałach przedsiębiorstwa - wskazał podczas konferencji prasowej Liu.

Pod koniec lutego prezydent Chin Xi Jinping wskazał władzom lokalnym, że kraj musi wrócić do pracy. Regiony niskiego ryzyka powinny zdaniem głowy państwa wrócić do "pełnej produkcji i normalnego życia" - podała rządowa agencja prasowa Xinhua. Prezydent dodał wtedy, że w połowie chińskich regionów nie stwierdzono przypadków Covid-19. W reakcji lokalne władze zorganizowały liczne transporty pracowników do fabryk i rozluźniły kwarantanny w niezagrożonych regionach.

Bloomberg przypomniał, że Foxconn już wcześniej obniżył prognozy przychodów w 2020 r. z powodu epidemii. Przez trudności w powrotach pracowników firma musiała też opóźnić wznowienie produkcji w tzw. iPhone City - znacznych rozmiarów kompleksie produkcyjnym firmy w Zhengzhou.

Koncern Apple także ostrzegł, że w okresie styczeń-marzec 2020 r. prawdopodobnie nie osiągnie zapowiadanych trzy tygodnie wcześniej kwartalnych wyników sprzedaży w związku z epidemią koronawirusa.

Agencja wskazała, że w pierwszym kwartale kalendarzowym Apple i Foxconn przeżywają zazwyczaj spowolnienie, ponieważ lwia cześć sprzedaży smartfonów amerykańskiego koncernu przypada na okres świąteczny. W dalszym ciągu problemy produkcyjne dostawcy wpłynęły na planowaną premierę tańszego iPhone'a SE2, która odbyć się może jeszcze w marcu - ocenił Bloomberg.

W lutym Liu mówił Bloombergowi, że Foxconn spodziewa się wzrostu rocznej sprzedaży na poziomie od 1 do 3 proc. Jeszcze w drugiej połowie stycznia prognozy te wynosiły ok. 3-5 proc. - dodała agencja.