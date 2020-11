Foxconn z zyskiem 1,08 mld dol. za III kwartał 2020 r.

W III kw. br. producent komponentów i podwykonawca urządzeń elektronicznych Foxconn (Hon Hai Precision Industry) mimo niższych przychodów odnotował zysk na poziomie 1,08 mld dol. To niewielki wzrost wobec analogicznego okresu w 2019 r. - informuje agencja Reutera.

Według dyrektora Foxconnu ds. finansów Davida Huanga, przychody firmy w trzecim kwartale spadły o 7 proc. ze względu na opóźnienia w premierach nowych modeli urządzeń u klientów. Prezes firmy Liu Young-way podczas konferencji przeznaczonej dla inwestorów stwierdził jednak, że Foxconn w okresie od lipca do końca września odnotował "silniejszy niż prognozowano" popyt zarówno na smartfony, jak i serwery. Dużym udziałem w budowaniu przychodów w tym okresie były zamówienia związane z wypuszczeniem na rynek nowego telefonu iPhone 12 przez Apple.

Foxconn prognozuje, że w kolejnym roku jej przychody wzrosną o 10 proc. w porównaniu z całym 2020 r.

Elektronika konsumencka, w tym smartfony, to ok. 41 proc. kwartalnych przychodów spółki, z której usług korzystają inne duże koncerny technologiczne. Na drugim miejscu plasują się urządzenia do przetwarzania danych w chmurze (28 proc.), na trzecim zaś - inne urządzenia z segmentu komputerowego, w tym laptopy (24 proc.).

Według prognoz Foxconnu, przeniesienie większości pracy do modelu zdalnego i pozostawanie przez użytkowników urządzeń elektronicznych w domu w związku z pandemią koronawirusa zwiększy popyt na rynku. Dane firmy analitycznej IDC wskazują jednak, że popyt na smartfony w tym roku spadł o 1,3 proc. względem roku ubiegłego.

Analitycy oceniają, że wzrost przychodów spodziewany przez Foxconn będzie napędzany przede wszystkim sprzedażą nowych iPhone'ów Apple'a. Firma najpewniej będzie składała wszystkie modele premium, a także 70 proc. pozostałej oferty koncernu Tima Cooka.

Wartość akcji Foxconnu w tym roku spadła o ok. 10 proc. - przypomina agencja Reutera.