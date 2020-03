Foxconn zgłasza największy miesięczny spadek od 7 lat - powodem koronawirus

Główny podwykonawca Apple - Foxconn - zgłosił ponad 18-proc. spadek przychodów za luty w porównaniach rok do roku. To najwyższa miesięczna obniżka od siedmiu lat, spowodowana trwającą epidemią Covid-19 - podała w czwartek agencja Reutera.

W lutym przychody spadły do poziomu 7,28 mld USD. Oznacza to trzeci z rzędu miesiąc obniżenia wyników i najgorszy spadek od marca 2013 r. Wcześniej firma ostrzegała, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynie na wyniki finansowe za I kw., które mogą spaść nawet o 15 proc.

Tajwańska firma już wcześniej obniżyła prognozy przychodów w 2020 r. z powodu trwającego kryzysu. Przez trudności w powrotach pracowników Foxconn musiał też opóźnić wznowienie produkcji w tzw. iPhone City - znacznych rozmiarów kompleksie produkcyjnym firmy w Zhengzhou.

Koncern Apple - jeden z największych klientów chińskiego przedsiębiorstwa - także ostrzegł, że w okresie styczeń-marzec 2020 r. prawdopodobnie nie osiągnie zapowiadanych wcześniej kwartalnych wyników sprzedaży w związku z epidemią koronawirusa.

We wtorek Foxconn zapowiedział, że spodziewa się powrotu do zwykłego poziomu produkcji w chińskich fabrykach do końca marca. Obecnie mają one działać na ok. 50 proc.

Firma nie spodziewa się wzrostu przychodów w pierwszej połowie roku, ale wskazuje, że mogą one wrócić do normy w dalszej jego części. Według Reutera problemy z produkcją Foxconna najprawdopodobniej wpłyną na harmonogram wydania tegorocznych smartfonów Apple.

Reuter przypomniał, że wytwórcy w Chinach zmagają się obecnie ze znacznymi problemami logistycznymi, kryzys wpłynął też na spadek popytu na produkty.