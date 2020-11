Francja: Amazon przesuwa wyprzedaże Black Friday o tydzień

Amazon Francja poinformował, że przesunie wyprzedaże z okazji tzw. Czarnego Piątku z 27 listopada na 4 grudnia. Francuskie władze naciskały na platformy e-handlowe o opóźnienie promocji, argumentując to koniecznością zapewnienia uczciwej konkurencji lokalnym sprzedawcom.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire w ubiegłym tygodniu wezwał supermarkety oraz platformy internetowe do przesunięcia daty corocznych wyprzedaży, zwyczajowo organizowanych w dn. 27-29 listopada, o tydzień. Ma to pomóc lokalnym sprzedawcom, którzy musieli tymczasowo zawiesić działalność z powodu obowiązującego we Francji lockdownu, wprowadzonego w związku z pandemią COVID-19. Sklepy oferujące produkty inne niż podstawowe, mają wznowić działalność po 1 grudnia.

Szef francuskiego oddziału Amazona, Frederic Duval, poinformował, że koncern zgodził się zorganizować wyprzedaże na platformie w piątek 4 listopada; podobnie zresztą zamierzają zrobić największe w kraju sieci marketów Carrefour i Leclerc.

"Postanowiliśmy przesunąć tegoroczny Black Friday o tydzień, jeśli ma to pomóc handlowcom, kiedy w grudniu wznowią działalność" - powiedział Duval w wywiadzie dla francuskiej telewizji TF1.

Wprowadzone w związku z COVID-19 ograniczenia w dostępie do sklepów stacjonarnych sprawiły, że konsumenci coraz chętniej robią zakupy online. W czasie pandemii koronawirusa zainteresowanie zakupami online na platformie Amazona wzrosło do tego stopnia, że firma musiała zatrudnić dodatkowych pracowników w swoich magazynach, zaś przychody koncernu w trzecim kwartale tego roku wzrosły o 37 proc. do poziomu 96,2 mld dolarów. Jednocześnie firmę zalała fala krytyki za to, że nie zapewniła pracownikom - zwłaszcza we Francji - odpowiedniej ochrony przed wirusem. Jeszcze w kwietniu sąd powszechny w Nanterre nakazał Amazonowi ograniczenie sprzedaży wyłącznie do produktów pierwszej potrzeby; koncern wówczas na kilka dni zamknął wszystkie francuskie magazyny. Teraz internetową petycję wzywającą do bojkotu platformy podpisało 30 tys. osób.

30 października prezydent Emmanuel Macron ogłosił wprowadzenie czterotygodniowego lockdownu; zamknięte zostały m.in. bary, restauracje i sklepy, poza oferującymi produkty pierwszej potrzeby. Przedsiębiorcy naciskają jednak na rząd, żeby złagodził ograniczenia i umożliwił otwarcie sklepów jeszcze pod koniec listopada, bo w tym terminie klienci zaczynają robić przedświąteczne zakupy.