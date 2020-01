Francja chce, by firmy VOD przeznaczały 25 proc. lokalnych przychodów na produkcję

Francja chce wprowadzić przepisy zobowiązujące firmy zapewniające usługi wideo na żądanie (VOD) takie jak Netflix, Amazon, Apple czy Walt Disney, by przeznaczały 25 proc. krajowych przychodów na produkcje lokalne - podała w środę agencja Bloomberga.

Projektowana ustawa opiera się na dyrektywie UE, wymagającej od tego typu firm z usługami strumieniowania przynajmniej 30-proc. udziału treści tworzonych w Europie.

Francuskie ministerstwo kultury, które przekazało tę informację agencji Bloomberga, nie wskazało jednak, jak państwo planuje mierzyć krajową sprzedaż na tego typu platformach.

Agencja przypomniała, że Netflix sfinansował już kilka francuskich produkcji takich jak "Marseille" i "Osmosis". Firma planuje też styczniowe otwarcie siedziby w Paryżu. Usługa ma we Francji ponad 5 mln subskrybentów - wskazał w zeszłym roku szef spółki Reed Hastings.

Parlament ma zająć się nowym prawo na początku marca, a głosowanie odbędzie się pod koniec okresu wakacyjnego. Wtedy zostaną też ustalone szczegóły takie jak dokładne zobowiązania firm - dodało ministerstwo.

Ustawa ma być kolejnym elementem państwowej strategii "niepodległości w dziedzinie kultury w erze cyfrowej". Ma ona wspierać lokalnych twórców i inicjatywy w czasach rosnącej popularności zagranicznych treści i platform.

Rządowa agencja CNC (Krajowe Centrum Kinematografii), nadzorujące lokalne filmy i ich finansowanie, oszacowała, że Netflix i podobne mu platformy w 2018 r. wygenerowały ok. 500 mln euro sprzedaży. Oznaczałoby to łączną inwestycje we francuskie projekty na poziomie 125 mln euro - podała we wtorek francuska gazeta "Les Echos".