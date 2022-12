Francja: hakerzy zaatakowali szpital w Wersalu

Trwający od weekendu cyberatak na szpital w Wersalu zmusił placówkę do ewakuacji kilkunastu pacjentów i odwołania operacji. Minister zdrowia Francois Braun porównał działania hakerów domagających się okupu do działań terrorystystów.

Szpital odmówił negocjacji z hakerami, którzy nadal blokują systemy informatyczne szpitala i udostępniają dane pacjentów w sieci. Wysokości żądanego okupu nie podano do wiadomości publicznej. Francuskie prawo zabrania instytucjom publicznym płacenia okupu.

Placówka dostosowała swoje funkcjonowanie do zmienionych okoliczności, odwołała liczne operacje i ewakuowała kilkunastu pacjentów.

Braun porównał szantaż hakerski do ataku terrorystycznego. "Stoimy w obliczu nowego sposobu prowadzenia wojny. To nie jest odosobniony atak, to operacja o takim samym charakterze, jak atak na szpital w Corbeil" - podkreślił członek rady nadzorczej szpitala w Wersalu Richard Delepierre.

Pod koniec sierpnia szpital w Corbeil-Essonnes padł ofiarą podobnego ataku hakerskiego, co spowodowało paraliż placówki.

W sprawie cyberataku na szpital w Wersalu wszczęto śledztwo, które powierzono Centrum do Walki z Przestępczością Cyfrową (C3N) żandarmerii. "System opieki zdrowotnej jest codziennie atakowany" we Francji, ale "zdecydowana większość tych ataków jest powstrzymywana" - zapewnił minister zdrowia.