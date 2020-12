Francja liczy na reakcję UE na amerykańskie sankcje za podatek cyfrowy

Francja spodziewa się natychmiastowych działań ze strony Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych, jeśli te wprowadzą w życie zapowiadane wcześniej sankcje handlowe w odwecie za francuski podatek cyfrowy - zapowiada francuski minister finansów Bruno Le Maire.

Jak powiedział Bruno Le Maire, francuski rząd spodziewa się działań odwetowych ze strony Unii Europejskiej, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się ukarać Francję za wprowadzenie podatku cyfrowego od amerykańskich firm.

"Jeśli Amerykanie nałożą na Francję sankcje za stosowanie jej własnych przepisów krajowych, wówczas będziemy spodziewać się natychmiastowej odpowiedzi na poziomie europejskim" - powiedział francuski minister finansów.

Chodzi o zapowiedzi administracji Trumpa jeszcze z lipca br., że USA nałożą dodatkowe 25 proc. ceł na francuskie kosmetyki, torebki i inne towary importowe o łącznej wartości 1,3 mld dolarów w odpowiedzi na plany francuskich władz wprowadzenia podatku od usług cyfrowych. W odpowiedzi Francja zgodziła się wstrzymać pobieranie daniny do końca grudnia tego roku, ale już w styczniu 2021 r. podatek powinien wejść w życie; krajowe władze wysłały już stosowne powiadomienie do firm. Rząd spodziewa się, że nowy podatek cyfrowy przyniesie w przyszłym roku do budżetu dodatkowe 400 mln euro.

Francja zapowiedziała, że zawiesi krajową daninę w chwili, kiedy uda się osiągnąć porozumienie odnośnie globalnego podatku cyfrowego. Negocjacje w tej sprawie prowadzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i bierze w nich udział niemal 140 państw. Szacuje się, że rozmowy potrwają przynajmniej do połowy 2021 r., jak dotąd jednak negocjacje utknęły w martwym punkcie po tym, jak administracja Donalda Trumpa na krótko przed wyborami prezydenckimi odrzuciła propozycję podpisania wielostronnego porozumienia.

Unia Europejska ma nadzieję, że do marca, czyli w ciągu dwóch miesięcy od przejęcia gabinetu, administracja Joe Bidena przedstawi stanowisko odnośnie unijnych planów nałożenia podatku cyfrowego na amerykańskie firmy technologiczne.