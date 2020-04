Amazon we Francji nadal z ograniczeniami. Chodzi o ochronę pracowników

Sąd apelacyjny w Wersalu podtrzymał decyzję pierwszej instancji o ograniczeniu działalności Amazon France do czasu przeprowadzenia oceny ryzyka epidemiologicznego w centrach logistycznych firmy, poszerzył jednak listę dozwolonych do sprzedaży produktów – poinformowała AFP.

Sąd apelacyjny w Wersalu rozpatrzył w piątek (24 kwietnia) złożoną przez Amazon France apelację od wyroku wydanego w pierwszej instancji przez trybunał w Nanterre. W wyroku z 14 kwietnia br. Sąd nakazał Amazonowi ograniczenie działalności do obsługi zamówień na produkty pierwszej potrzeby do czasu przeprowadzenia oceny zagrożenia epidemiologicznego dla pracowników pod groźbą kary w wysokości miliona euro za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu zasądzonych ograniczeń i za każde naruszenie wyroku.

W efekcie złożonej przez Amazona apelacji sąd w Wersalu utrzymał w mocy decyzję o czasowym ograniczeniu działalności firmy. Złagodził jednak warunki tego ograniczenia rozszerzając listę "produktów pierwszej potrzeby" o artykuły biurowe, środki czystości, artykuły dla zwierząt i produkty informatyczne (w pierwszej instancji dopuszczone zostały do obrotu jedynie produkty medyczne, higieniczne i spożywcze) oraz zmniejszając wysokość grzywny grożącej firmie w wypadku złamania ograniczeń do 100 tys. euro za dzień lub stwierdzone naruszenie - informuje w piątek Agence France Presse (AFP).

AFP podała, że do piątkowego popołudnia nie uzyskała żadnego komentarza ze strony Amazon France do werdyktu sądu apelacyjnego.

Wcześniej w odpowiedzi na wyrok pierwszej instancji koncern zamknął wszystkie swoje sześć magazynów we Francji. Firma argumentowała, że sąd nie zdefiniował dokładnie, co oznaczają produkty pierwszej potrzeby, więc nie chce ryzykować otrzymania kary.

Pierwotnie zakładano, że magazyny Amazona we Francji wznowią działalność w poniedziałek 20 kwietnia. Jednak w niedzielę wieczorem koncern poinformował, że postanowił przedłużyć ograniczenia, zaś zlecenia realizowane przez francuskie centra dystrybucji tymczasowo przekierowane zostaną do innych filii firmy w Europie, np. do Niemiec.

Decyzja o przedłużeniu ograniczeń zapadła po spotkaniu przedstawicieli koncernu z francuskimi związkami zawodowymi. Te zarzuciły Amazonowi, że niedostatecznie chroni on swoich pracowników w obliczu epidemii Covid-19, w tym uniemożliwia im utrzymywanie bezpiecznego dystansu w nadmiernie zatłoczonych magazynach. Koncern zaprzeczył oskarżeniom, argumentując że wyposażył załogę w środki ochronne m.in. w maski.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. Francja należy do największych rynków spółki na kontynencie, za Niemcami. W sześciu centrach dystrybucji w tym kraju zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób.

W Polsce koncern Jeffa Bezosa działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.