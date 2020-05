Francja: Rada Stanu zakazała policji używania dronów do monitoringu ludności

Francuska Rada Stanu zakazała policji używania dronów do monitorowania tego, czy paryżanie przestrzegają obostrzeń przeciwepidemicznych, tłumacząc to prawem obywateli do zachowania prywatności.

Będąca odpowiednikiem najwyższego sądu administracyjnego Rada Stanu, która opiniuje wszystkie projekty ustaw i dekretów rządowych we Francji, nakazała natychmiastowe zaprzestanie stosowania dronów do monitorowania sytuacji sanitarnej w Paryżu w związku z wychodzeniem ze społecznej izolacji.

Najwyższy sąd administracyjny uznał, że z powodu braku ram prawnych dla korzystania z dronów, ich dotychczasowe użycie wiązało się z "poważnym naruszeniem prawa do prywatności obywateli". Zakaz dotyczący Paryża oznacza zakaz stosowania dronów również w innych miastach, jak komentują decyzję Rady Stanu francuscy prawnicy, cytowani m.in. przez serwis radia France Info.

Z Paryża Katarzyna Stańko