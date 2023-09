Francja: sztuczna inteligencja pomoże w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. w utrzymaniu bezpieczeństwa ma pomóc monitoring wspomagany sztuczną inteligencją. Komputery będą wysyłać operatorowi alert w przypadku wykrycia na obrazie broni, porzuconych przedmiotów czy zbyt gęstego tłumu - poinformował w środę dziennik „Le Figaro”.

Monitoring wspomagany sztuczną inteligencją ma być obecny "wszędzie, gdzie będzie to konieczne" podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. Rząd francuski zapowiedział zainwestowanie w projekt co najmniej 2 milionów euro.

Projekt zakłada analizowanie w czasie rzeczywistym przez komputer obrazu z kamer monitoringu i porównywanie go z zachowanymi w pamięci komputera typowymi niebezpiecznymi sytuacjami. Komputer wyśle alert do operatora w przypadku wykrycia sytuacji wcześniej wprowadzonej do systemu jako niebezpieczna, jak użycie broni, przekroczenie strefy zakazanej dla pojazdów, ogień, upadek osoby na ziemię, porzucone przedmioty czy zbyt gęsty tłum.

28 sierpnia rząd Francji opublikował dekret zezwalający na użycie algorytmów celem rozszyfrowywania obrazów z kamer monitoringu i dronów, aby wykrywać anormalne zachowania "mogące wskazywać na działania terrorystyczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób". Dekret, podpisany m.in. przez premier Élisabeth Borne i ministra spraw wewnętrznych Géralda Darmanina, precyzuje jednak, że programy używane do analizowania obrazu z kamer nie będą używały "żadnego systemu identyfikacji biometrycznej".

"To pierwszy krok w stronę sztucznej inteligencji po francusku, bo Francja nie jest Chinami. Będzie AI po francusku, szanująca nasze wartości i naszą wolność" - stwierdził Dominique Legrand, przewodniczący Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Wideo (AN2V).

Z Paryża Julia Mistewicz