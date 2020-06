Francuscy aktywiści wzywają rząd do poddania Amazona regulacjom

Francuscy aktywiści zorganizowali w środę happening pod krajowym ministerstwem finansów wymierzony przeciwko amerykańskiemu koncernowi Amazon. Uczestnicy demonstracji oskarżyli spółkę Jeffa Bezosa o tłamszenie małych firm i promowanie szkodliwego dla środowiska konsumpcjonizmu.

W ramach protestu przeciwko ekspansji koncernu Jeffa Bezosa we Francji aktywiści ustawili przed siedzibą resortu finansów makietę paczki Amazona wysoką na 3,6 metra. Nietypowa przesyłka została opatrzona logo firmy oraz hasłem: "#StopAmazon". Ponadto demonstranci przy użyciu szablonów i farby w aeorozolu wymalowali na chodniku przed budynkiem ministerstwa napis głoszący: "Amazon: państwo musi powiedzieć stop". Wszystkiemu przyglądali się ochroniarze. Protestujący nie mieli oficjalnego zezwolenia na przeprowadzenie demonstracji - odnotował Reuters.

Aktywiści zarzucają Amazonowi - jednej z największych firm sprzedaży wysyłkowej na świecie - promowanie groźnej dla środowiska kultury konsumpcji oraz szkodliwe oddziaływanie i tłamszenie lokalnych, małych przedsiębiorstw. "Umieściliśmy tę przesyłkę przed ministerstwem, by rzucić rządowi wyzwanie w kwestii zagrożeń związanych z ekspansją e-handlu we Francji" - powiedziała o intencji happeningu Alma Dufour, działaczka zaangażowanego w protest krajowego oddziału organizacji ekologicznej Przyjaciele Ziemi.

W reakcji na środową demonstrację Amazon wystosował oświadczenie, w którym wyraził przekonanie, iż handel internetowy jest mniej szkodliwy dla środowiska, niż konwencjonalne formy sprzedaży detalicznej. Koncern, który oprócz prowadzenia platformy sprzedażowej, świadczy również m.in. usługi chmury obliczeniowej, zapewnił o swoim dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich obszarach swojej działalności do 2040 roku.

Spółka zarządzana przez Jeffa Bezosa wskazała także na swoje znaczenie dla francuskiego rynku pracy. Zgodnie z oświadczeniem Amazona pośrednio i bezpośrednio odpowiada on za utworzenie ponad 30 tys. miejsc pracy we Francji na przestrzeni minionych 20 lat, w tym małych firm prowadzących sprzedaż za pośrednictwem platformy. W sześciu krajowych centrach dystrybucji koncernu zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób.

Środowy happening nie był pierwszym wystąpieniem krytycznym przeciwko działalności Amazona we Francji. W ramach szerzej zakrojonych akcji na początku lipca ubiegłego roku aktywiści ekologiczni i członkowie ruchu tzw. żółtych kamizelek wdarli się do paryskich biur spółki zarządzanej przez Jeffa Bezosa, najbogatszego człowieka na świecie, i zorganizowali strajk okupacyjny przy wejściu na teren obiektu. Demonstracje przeciwko ówczesnym planom utworzenia nowych magazynów spółki odbyły się pod hasłami obrony klimatu i małych biznesów również w Tuluzie i pod Lille.