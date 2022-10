Francuska grupa od cyfrowych płatności przejmuje polski start-up

Francuska grupa Worldline, zajmująca się obsługą płatności i transakcji, przejęła 55 procent akcji w polskim start-upie SoftPos.eu, który oferuje aplikację przekształcającą telefon w terminal płatniczy.

Francuska grupa Worlwide specjalizuje się w cyfrowej obsłudze płatności i transakcji dokonywanych kartami oraz w ramach bankowości internetowej. Zgodnie z opublikowanymi wynikami za III kwartał 2022 roku jej przychody wyniosły 1,16 miliarda euro co oznacza wzrost o 10 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

Głównymi klientami korzystającymi z oferowanych rozwiązań są placówki handlowe, gastronomia, usługi, ale także agencje rządowe. Wzrost liczby dokonywanych transakcji wynika z przyzwyczajeń nabytych w okresie COVID-19 kiedy powszechnie odradzano dokonywania płatności w formie gotówkowej.

- Dzięki dostosowaniu się do oczekiwań klientów co do sposobu realizacji szybkich, a przy tym bezpiecznych płatności cele biznesowe wyznaczone na 2022 roku wydają się być realne do wykonania - powiedział podczas prezentacji wyników dyrektor generalny firmy Giles Grapinot.

W tym samym czasie przekazano także informację o przejęcie większościowego udziału - 55 procent akcji, w polskim start-upie informatycznym SoftPos.eu.

SoftPos działa na polskim rynku od kilku lat i oferuje aplikację, która pozwala telefony, wyposażone w system Android, przekształcić w terminale płatnicze. Dzięki tej aplikacji możliwa jest akceptacja kart kredytowych w dowolnym miejscu gdzie dokonujemy płatności w wykorzystaniem smartfona. Te rozwiązania będą teraz dostępne dla klientów obsługiwanych przez Worldwide.