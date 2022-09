Francuski kanał telewizyjny na celowniku wielkiego biznesu

Grupa RTL zamierza pilnie sprzedać swoje udziały we francuskim kanale telewizyjnym M6. W piątek (23 wrzesnia) przyjmowano oferty zakupu. Wpłynęły trzy, a cena za pakiet 48,3 procent przekracza 1,1 mld euro.

Niemiecki koncern RTL zamierza sprzedać pakiet kontrolny w telewizji M6.

Trzej oferenci zainteresowani kupnem, w grze kwota ponad 1 miliard euro.

Mimo kryzysu branża medialna ma się bardzo dobrze, nowi gracze liczą na potencjalne zyski.

Niemiecka grupa medialna RTL od kilku miesięcy stara się sprzedać pakiet 48,3 procent akcji w kanale telewizji francuskiej M6. Początkowo zdecydowano się na fuzję z innym kanałem, mającym największą oglądalność -TF1 jednak regulator rynku medialnego postawił bardzo trudne do spełnienia warunki związane z koncentracją. Po kilku tygodniach analiz potencjalni partnerzy uznali, że w wyniku wspólnego prowadzenia biznesu konieczna byłaby sprzedaż kilku kanałów na co nie chcieli się zgodzić.

Pomysł upadł i dlatego ogłoszone zostało nowe zaproszenie do rozmów. Oferenci mieli czas do minionego piątku, do godziny 16.00 na złożenie ofert finansowych. Dla dotychczasowego właściciela bardzo ważny jest właśnie czas ponieważ musi zadecydować o sprzedaży akcji do końca kwietnia 2023 roku. Obecnie trwa bowiem procedura uzyskania koncesji na nadawanie przez kolejnych pięć lat.

Zgodnie z obowiązującymi we Francji przepisami pozwolenie przyznawane jest imiennie i po tym terminie, do czasu jego wygaśnięcia, nie są możliwe żadne zmiany w kapitale.

Czeski miliarder Daniel Kretinsky chce kupić francuski kanał telewizyjny

Już wiadomo, że zainteresowane przejęciem akcji są trzy podmioty.

Samodzielną ofertę zgłosił czeski miliarder Daniel Kretinsky właściciel koncernu paliwowo-energetycznego EPH, współwłaściciel angielskiego klubu piłkarskiego West Ham United, francuskiego dziennika Le Monde i magazynu Elle, wielu gazet w Czechach oraz elektrowni w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Warto wspomnieć, że był w Polsce między innymi właścicielem Kopalni Silesia, Radia Zet, próbował przejąć Energę.

Drugim chętnym jest Xavier Niel właściciel Grupy Iliad, która jest między innymi kontroluje polską sieć komórkową Play. W ubiegłym roku sfinalizował przejecie UPC. Teraz razem z włoską MediaForEurope kontrolowaną przez Sylvio Berlusconiego chce wejść na rynek medialny.

Sylvio Berlusconi znów grze na rynku medialnym, tym razem planuje przejęcie we Francji

Trzecia oferta jest oparta na porozumieniu francuskiego biznesu w skład którego wchodzą producent telewizyjny Stephane Courbite, dyrektor generalny giganta logistyki morskiej CMA CGM Rodolphe Saade i finansista Marc Landreit de Lacharriere. W tle tego porozumienia są prywatne koneksje z obecnym i byłym prezydentem Francji

Za pakiet należący do RTL potencjalni oferenci chcą zapłacić ponad 1 miliard euro

Z nieoficjalnych przecieków wynika, że za jedną akcję spółki M6 potencjalni właściciele gotowi są zapłacić około 20 euro co oznacza, że pakiet 48,3 procent akcji wyceniany jest na ponad 1,1 miliarda euro. To mniej niż początkowo sądzono, ale sytuacja giełdowa i inflacja nie sprzyjają takim transakcjom. Poza tym oferenci wiedzą, że czas gra na ich korzyść bowiem RTL zamierza szybko pozbyć się swojego pakietu.

