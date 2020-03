Francuski minister poparł protest pracowników Amazona

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział w czwartek, że popiera protest pracowników francuskiego Amazona i ich żądania, by koncern wstrzymał pracę lub umożliwił pracownikom pozostanie w domu z powodu epidemii koronawirusa - poinformowała agencja Reutera.

Kilkuset pracowników amerykańskiego koncernu we Francji zorganizowało w środę protest domagając się od Amazona, żeby zawiesił pracę lub umożliwił pracownikom pracę zdalną podczas epidemii Covid-19. Francuskie związki zawodowe poinformowały, że koncern zagroził pracownikom, że jeśli nie przyjdą do pracy, to nie otrzymają wynagrodzenia.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział radiu France Inter, że "nacisk na pracowników ze strony firmy jest nie do zaakceptowania". Dodał, że rząd przekaże koncernowi swoje stanowisko.

W ubiegły weekend Francja wprowadziła ograniczenia handlu i przemieszczania się z powodu koronawirusa. Zgodnie z nimi zamknięte zostały m.in. sklepy, otwarte pozostały tylko te sprzedające żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Nadal możliwe jest robienie zakupów online.

Francuski magazyn i centrum dystrybucyjne Amazona zlokalizowane są w miejscowości Saran, nieopodal Orleanu i zatrudnia ok. 1800 pracowników. Około 300 z nich wzięło udział w środowym proteście.

Koncern jeszcze nie skomentował wypowiedzi ministra.

W oświadczeniu opublikowanym w środę, Amazon zapewnił, że przestrzega wszystkich zaleceń sanitarnych i pracuje nad tym, żeby wysyłać klientom przede wszystkim niezbędne artykuły gospodarstwa domowego, środki higieniczne i medyczne.

Według źródła, na które powołuje się Reuters, Amazon nie uznał prawa pracowników do opuszczenia miejsca pracy w obliczu epidemii, argumentując, że zastosował wszystkie surowe wytyczne sanitarne.