Francuski startup pracuje nad aplikacją z miejską nawigacją dla niewidomych

Założony przez dwoje francuskich studentów startup SonarVision opracował nawigację, która pozwala samodzielnie poruszać się po wielkim mieście osobom niewidomym. Właśnie testują ją w Paryżu.

Rozszerzona rzeczywistość (AR), przestrzenny dźwięk i kamera - twórcy aplikacji SonarVision wykorzystali najnowsze technologie, by umożliwić osobom niewidomym i słabowidzącym swobodne poruszanie się po wielkim mieście. Wystarczy powiedzieć, dokąd chce się iść, a aplikacja sama wyznaczy najdogodniejszą trasę i poprowadzi nas do celu. Brzmi prosto, jednak kiedy się nie widzi, chodzenie po dużym mieście proste nie jest. Zwykła nawigacja GPS nie jest dość dokładna, by bezpiecznie poprowadzić osobę niewidomą, pomagając ominąć takie przeszkody jak słupy czy murki.

Opracowana przez dwoje francuskich studentów inżynierii aplikacja SonarVision ma wykrywać te przeszkody, bo do opracowania trasy wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, a prowadzi we właściwym kierunku za pomocą przestrzennego dźwięku. Jej autorzy właśnie prowadzą testy na ulicach Paryża i wprowadzają ostatnie poprawki. "Staramy się stworzyć coś bardzo prostego. Zasada działania jest taka, że skręcasz w tę stronę, z której dochodzi dźwięk, i po prostu idziesz dalej" - mówi w rozmowie z Euronews Next współzałożyciel i dyrektor generalny SonarVision, Nathan Daix.

Startup zamierza udostępnić swój wynalazek w 2023 roku. Prototyp działa tylko w Paryżu, ale, jak zapewnia twórca aplikacji, można go dość łatwo wdrożyć w innych dużych europejskich miastach. Zdaniem twórców aplikacja może ułatwić życie niewidomym. Popularne aplikacje do nawigacji, takie jak Mapy Google i Mapy Apple, nie zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach osób niedowidzących i mających trudności z ich obsługą za pomocą ekranu. "Jedną z bardziej frustrujących wad tych produktów jest mała precyzja. GPS w mieście w najlepszym wypadku zapewnia dokładność lokalizacji do 4-5 metrów. A w gorszych warunkach, czyli przez co najmniej 30 proc. czasu, to 10 lub więcej metrów. W praktyce oznacza to, że GPS informuje cię, że dotarłeś na przystanek autobusowy, a w rzeczywistości jesteś po drugiej stronie ulicy i wciąż musisz znaleźć sposób, aby się na ten przystanek dostać, nie mając nawet żadnej wskazówki, gdzie to dokładnie jest - tłumaczy Nathan Daix.

SonarVision radzi sobie z tym w ten sposób, że skanuje budynki za pomocą kamery telefonu i technologii AR, i porównuje je z bazą danych zeskanowanych budynków firmy Apple dla danego miasta. "Pozwala to lokalizować użytkownika z dokładnością od 20 cm do metra" - mówi Nathan Daix, i dodaje, że to już pozwala aplikacji precyzyjnie prowadzić użytkownika na skrzyżowaniach i chodnikach, unikając, tam gdzie to możliwe, schodów i innych przeszkód.

Aby korzystać z SonarVision użytkownik potrzebuje tylko zestawu słuchawkowego i iPhone'a z kamerą skierowaną w stronę drogi, choć w przyszłości kamera, dla większej wygody, mogłaby być zamontowana w okularach AR. System już teraz precyzyjnie wykrywa przeszkody, i to nie tylko na ziemi, lecz także na poziomie tułowia i głowy człowieka. Na razie jednak tylko te, które są uwzględnione w oprogramowaniu, a nie w czasie rzeczywistym. Dlatego aplikacja może być traktowana tylko jako dodatek do białej laski lub na przykład psa przewodnika.

Jest już technologia, która mogłaby sobie poradzić także z tym - LiDAR, czyli detekcja za pomocą wiązki światła, mogłaby niemal zastąpić oczy osobom niedowidzącym. "Właściwie rozpoczęliśmy pracę z LiDARem na iPhonie 12 Pro i udało nam się opracować prototyp, który pozwala chodzić bez białej laski" - zdradza Nathan Daix. Na razie jednak jego startup nie będzie wykorzystywał LiDARu, bo smartfony w niego wyposażone są drogie, a SonarVision ma być jak najbardziej dostępny. "Dzisiaj najważniejszą funkcją, nad którą pracujemy, jest dokładne i niedrogie wytyczanie drogi. To jeden z największych problemów osób z wadami wzroku i nie został jeszcze rozwiązany - mówi Nathan Daix. (PAP Life)

Film z demo aplikacji można znaleźć na: https://www.youtube.com/shorts/u8Td-_OTh9Q

