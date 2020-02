Francuskie Worldline i Ingenico zatwierdziły fuzję wartą 7,8 mld euro

Zarząd francuskiego dostawcy usług płatniczych Ingenico przyjął w poniedziałek ( 3 lutego) złożoną przez konkurencyjny Worldline ofertę wykupu spółki za 7,8 mld euro. Z ich połączenia ma powstać jeden z największych światowych graczy sektora fintech.

Analitycy przytaczani przez agencję Bloomberga pozytywnie oceniają ruch Worldline i podkreślają, że po fuzji profil nowego europejskiego podmiotu bardziej zdywersyfikowany w porównaniu z amerykańskimi konkurentami.

Wycenione na 7,8 mld euro (8,6 mld dol.) połączenie Worldline i Ingenico będzie największą tego rodzaju transakcją od początku 2020 r. Wcześniej w styczniu amerykański koncern Visa zdecydował się na wykup za 5,3 mld dol. firmy fintechowej Plaid specjalizującej się w parowaniu aplikacji płatniczych w rodzaju Venmo z danymi klientów tradycyjnych banków.

Jak wskazał Bloomberg, fuzja francuskich spółek wpisuje się w szerszy trend konsolidacyjny w sektorze fintech (podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych). Tylko w 2019 r. na podobny krok zdecydowały się m.in. spółki: Fiserv, Fidelity National Information Services oraz Global Payments.

W ocenie agencji spółki od dłuższego czasu rozważały połączenie. Szef Worldline Gilles Grapinet przekazał udziałowcom w poniedziałek, że o złożeniu oferty wykupu konkurenta przesądziła reorganizacja przeprowadzona przez Ingenico w ubiegłym roku. Akcjonariusze Worldline mają kontrolować ok. 65 proc. udziałów nowego podmiotu.

Akcje Ingenico na paryskiej giełdzie zwyżkują w poniedziałek o ok. 12 proc. względem poprzedniego zamknięcia - to największy wzrost od ponad roku. Worldline notuje natomiast ok. 3-proc. spadki.

Worldline zajmuje się obsługą i zabezpieczaniem płatności bezgotówkowych. W swojej działalności firma skupia się na trzech kategoriach usług: finansowych, handlowych oraz mobilnych i e-transakcjach. Przed zatwierdzeniem oferty konkurenta Ingenico było jedną z ostatnich dużych niezależnych spółek w tym sektorze.