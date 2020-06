"FT": brytyjski audyt może ograniczyć rolę Huaweia w rozwoju sieci 5G

Wszczęty w ubiegłym tygodniu przez brytyjski rząd audyt wpływu najnowszych sankcji USA na firmę Huawei może doprowadzić do ograniczenia roli tego koncernu w budowie lokalnego wdrożenia łączności nowej generacji 5G - ocenia dziennik "Financial Times".

Według źródeł "FT" ograniczenia nałożone na chińskiego potentata przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa mogą mieć "bardzo poważne konsekwencje" dla planowanego przez koncern udziału w budowie brytyjskiej sieci 5G.

Audyt prowadzi Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), które podlega brytyjskiej agencji wywiadu elektronicznego GCHQ. Według "FT" obłożenie Huaweia kolejnymi sankcjami przez USA stało się dla brytyjskiego premiera Borisa Johnsona okazją do odwrotu od podjętej w styczniu decyzji o częściowym dopuszczeniu chińskiego koncernu do budowy lokalnego wdrożenia łączności 5G. Dziennik zauważa jednak, że rządowy audyt oddziałuje również na brytyjskie firmy telekomunikacyjne - operatorzy EE, Three i Vodafone w pracach nad budową swojej infrastruktury łączności nowej generacji korzystali bowiem ze sprzętu dostarczanego przez Huawei.

Decyzja o dopuszczeniu Huaweia do ograniczonego udziału w budowie sieci 5G w Zjednoczonym Królestwie doprowadziła wcześniej do konfliktu wewnątrz Partii Konserwatywnej, z której wywodzi się Johnson - zbuntowała się przeciwko niemu część parlamentarzystów z ramienia torysów, sprzeciw wobec decyzji wyraził też rząd USA, którego zdaniem sprzęt Huaweia może zostać wykorzystany przez Pekin do celów szpiegowskich.

Rozmówcy "FT" z kręgów bliskich premierowi twierdzą, że czynniki geopolityczne mogą mieć obecnie znacznie większe znaczenie w kwestii dopuszczenia chińskiego koncernu do prac przy kluczowej dla bezpieczeństwa państwa sieci łączności, niż w styczniu. Sankcje, jakimi USA obłożyły Huaweia, wprowadzają również "istotne zmiany" w profilu ryzyka firmy.

Rządowy audyt ma się zakończyć jeszcze przed końcem lipca. Jak pisze dziennik, również wówczas przedstawiciele brytyjskiej administracji mają poinformować firmy telekomunikacyjne, czy w dalszym ciągu będą mogły korzystać z chińskiego sprzętu w pracach nad budową sieci 5G (poza kluczowymi jej elementami). Zbuntowani przeciwko decyzji premiera Johnsona posłowie z ramienia Konserwatystów chcą, aby Huawei został wyrugowany z brytyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej całkowicie do roku 2023.