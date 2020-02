"FT": Deutsche Telekom domaga się renegocjowania fuzji T-Mobile i Sprinta

Deutsche Telekom domaga się renegocjowania warunków fuzji T-Mobile US z konkurencyjnym Sprintem. Spór grozi opóźnieniem lub nawet odwołaniem transakcji, od której może zależeć los czwartego telekomu w USA - wskazał w czwartek dziennik "Financial Times".

T-Mobile US (Deutsche Telekom) i Sprint (SoftBank) należą do tzw. wielkiej czwórki amerykańskich telekomów - za AT&T i Verizonem. W wyniku uzgodnionej jeszcze w 2018 r. fuzji Sprint i amerykański oddział T-Mobile przekształciłyby się w drugi co do wielkości telekom w USA obsługujący ponad 137 mln klientów (w porównaniu do ok. 166 mln klientów AT&T i blisko 119 mln Verizona).

Choć Federalny Urząd Łączności (FCC) zatwierdził transakcję już w maju ubiegłego roku, miesiąc później 10 stanów USA wystąpiło przeciw planowanemu połączeniu spółek, powołując się na przepisy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów. Amerykański sąd federalny oddalił te zastrzeżenia we wtorek nie nakładając żadnych dodatkowych warunków.

Choć korzystne orzeczenie sądu wywindowało notowania Sprinta i T-Mobile, według zbliżonych do sprawy informatorów "FT" sprawa fuzji może być daleka od finału. Ma to związek z podniesionym przez sędziego argumentem, iż jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, Sprintowi może grozić upadłość. Zachęciło to Deutsche Telekom, właściciela 66 proc. udziałów T-Mobile US, do określenia nowych warunków przejęcia - przekazały londyńskiej trzy osoby zbliżone do niemieckiego koncernu. Dwie z nich wskazały przy tym na osłabienie wyników i notowań Sprinta.

Zgodnie z ustaleniami z 2018 r. udziałowcom Sprinta miałoby przypaść ok. 33 proc. nowego podmiotu. Spółka utrzymała jednak w zasadzie niezmienione EBITDA, podczas gdy T-Mobile US w ciągu dwóch lat poprawiło swoje wyniki o ok. 20 proc. - wskazał "Financial Times". Według informacji londyńskiej gazety pierwotna oferta T-Mobile wynosiła ok. 59 mld USD, jednak obecnie, wliczając dług Sprinta, przekłada się na ok. 74 mld USD.

Postulatom renegocjowania umowy sprzeciwia się większościowy udziałowiec Sprinta, japoński konglomerat SoftBank - twierdzą zbliżone do jego prezesa źródła "FT". Do koncernu wspierającego również m.in. Ubera należy 84 proc. akcji Sprinta.

Brytyjska gazeta wskazała, że T-Mobile US może wycofać się z transakcji, gdyż w wyniku opóźnień oryginalna oferta przejęcia formalnie wygasła z końcem 2019 r. Rozmówcy "FT" spodziewają się jednak, że spółka nie wycofa się z umowy z uwagi na zapotrzebowanie na pasma Sprinta w kontekście rozwoju sieci 5G w USA.

Wobec perspektywy nowych negocjacji i związanego z tym opóźnienia fuzji akcje Sprinta notują blisko 5-proc. spadek w czwartkowym handlu przedsesyjnym na giełdzie nowojorskiej. To nadal o 70 proc. lepszy wynik w porównaniu do poniedziałku.