"FT": francuska aplikacja wyłączona z unijnego programu śledzenia kontaktów

Francuska aplikacja będzie wyłączona z unijnego programu śledzenia kontaktów społecznych w obliczu pandemii SARS-CoV-2 - podał w piątek dziennik "Financial Times". Program działający we Francji nie korzysta z technologii, na której oparty będzie europejski system.

Technologia dostarczana przez Google i Apple, na której opiera się obecnie większość aplikacji do monitorowania kontaktów międzyludzkich celem ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, została przez UE uznana za standard - komentuje dziennik.

W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zawarła umowę z niemieckimi firmami SAP i T-Systems opiewającą na budowę wspólnego systemu stanowiącego "bramę" dla współpracy pomiędzy poszczególnymi aplikacjami wdrażanymi na poziomie narodowym w państwach członkowskich.

Oprócz Francji ze wspólnego systemu mają być wykluczone Węgry, które również zdecydowały się na wdrożenie narodowe oparte na innej technologii niż ta udostępniana przez dwa wiodące na rynku oprogramowania mobilnego koncerny.

Londyńska gazeta ocenia, że obecnie upowszechnienie się aplikacji do śledzenia kontaktów nie jest tak duże, jak zakładano. Wciąż jednak w przyszłości mogą one pomóc w walce z epidemią, szczególnie w sytuacjach, w których niezbędne stanie się śledzenie trasy podróży osób zakażonych w sytuacji wzrostu liczby przypadków w całej Europie - twierdzi "FT".

Jednocześnie, jak zwraca uwagę dziennik, wykluczenie Francji z ogólnoeuropejskiego systemu monitorowania kontaktów stanowi problem, gdyż to jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów krajów świata. W ubiegłym miesiącu we Francji obserwowano również wzrost liczby zakażeń koronawirusem, a przez ostatni tydzień ich liczba oscyluje wokół 1,2 tys. na dobę.

Aplikacja "StopCovid" we Francji została oddana do rąk użytkowników w czerwcu. Podobnie jak inne tego rodzaju programy, jej działanie opiera się na wykorzystaniu technologii Bluetooth do logowania kontaktu z innymi użytkownikami, którzy znajdują się w odległości mniejszej niż metr od siebie. W przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u jednej z osób, których telefony wymieniły się sygnałem z innymi, wszyscy pozostali użytkownicy otrzymują powiadomienie o możliwym narażeniu na infekcję. Dane osób korzystających ze "StopCovid" są anonimizowane.