"FT": Indie usuwają sprzęt Huaweia ze swoich sieci łączności

Indie usuwają sprzęt Huaweia ze swoich sieci łączności - informuje dziennik "Financial Times", który wskazuje na wzrost napięć między Nowym Delhi a Pekinem oraz obawy Indii o rosnące udziały ChRL w infrastrukturze łączności kraju.

Serwis Cnet z kolei donosi, że rząd premiera Narendry Modiego postanowił swoje decyzje odnośnie obecności chińskiego koncernu w sieciach łączności wdrożyć inaczej, niż to ma miejsce w innych krajach, np. USA. Zamiast deklaracji zakazu wykorzystania sprzętu tej firmy, Indie planują wyeliminować go ze swojego kraju po cichu - czytamy.

"Gdy mowa o dużych kontraktach publicznych i infrastrukturze krytycznej, preferujemy inne firmy, niż chińskie" - powiedział cytowany przez "Financial Times" wysoki urzędnik związany z administracją rządową w Indiach. "Przekazaliśmy tę wiadomość krajowym firmom" - dodał rozmówca dziennika, który zastrzegł swoją anonimowość.

Testy sieci łączności nowej generacji 5G w Indiach we współpracy z Huaweiem realizował telekom Vodafone India. Operator Reliance Jio pracuje nad własnym sprzętem do budowy lokalnej infrastruktury 5G, a Bharti Airtel współpracuje ze szwedzkim Ericssonem. Według "FT" należący do państwa telekom BSNL obecnie jest "w trakcie rezygnacji z wykorzystania chińskiego sprzętu".