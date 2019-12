"FT": krytyka Huaweia w chińskim internecie to rosnący problem dla Pekinu

Rosnące w siłę krytyczne głosy wobec koncernu Huawei wybrzmiewające w chińskim internecie to coraz większy problem dla Pekinu - ocenia dziennik "Financial Times" i wskazuje, że kampania krytyki wobec firmy czerpie inspiracje z wydarzeń w Hongkongu.

Według dziennika powodem krytycznych głosów wobec Huaweia jest złe traktowanie przez firmę byłego pracownika, który został zwolniony po 13 latach pracy dla koncernu i zatrzymany pod zarzutem "próby wymuszenia funduszy" w chwili, gdy domagał się odprawy. Mężczyznę aresztowano na osiem miesięcy, a jego sprawa poruszyła użytkowników mediów społecznościowych, którzy od ubiegłego tygodnia opublikowali ponad 20 tys. krytycznych wobec firmy postów - pisze "Financial Times".

Sprawa krytyki Huaweia "zaczyna przypominać sytuację w Hongkongu" - ocenia dziennik. Zdaniem popularnego w sieciach społecznościowych prominentnego chińskiego prawnika Chena Youxi sprawa byłego pracownika Huawei udowadnia, iż protestujący w Hongkongu mieli rację krytykując prawo zezwalające na ekstradycję do Chin kontynentalnych osób, które czeka proces karny. W wyniku protestów projekt legislacji został wycofany. Post Chena Youxi został ocenzurowany przez sieć Weibo, w której został pierwotnie opublikowany - pisze gazeta.

"Financial Times" podkreśla, że od wybuchu protestów w Hongkongu w czerwcu główną obawą Komunistycznej Partii Chin jest rozprzestrzenienie się zamieszek i niepokojów na kolejne obszary. Pekin sięgnął po drastyczne środki mające chronić przed takim obrotem spraw, w tym - po aresztowania osób publicznie popierających wydarzenia w Hongkongu. Wzmocnione zostały również działania propagandowe, które mają za zadanie pokazać protesty w Hongkongu jako zachowania niepatriotyczne, inspirowane przez Stany Zjednoczone.

Dziennik zauważa, że do tej pory w chińskich mediach społecznościowych dominowały narracje patriotyczne, jednakże pojawienie się wzmożonej krytyki wobec narodowego czempiona Huawei świadczy o niecodziennym odwrocie od oficjalnej linii Pekinu. Wpisy dotyczące sprawy zwolnionego przez koncern i aresztowanego za domaganie się przestrzegania prawa pracy pracownika w ubiegłym miały ponad 220 milionów odsłon tygodniu w mediach społecznościowych - wynika ze statystyk portalu rządowej gazety "People's Daily".

W niektórych postach publikowanych w chińskich sieciach społecznościowych użytkownicy z terytorium Chin kontynentalnych powtarzają kluczowe slogany znane z demonstracji w Hongkongu - "pięć żądań, ani jednego mniej", co odnosi się do pięciu postulatów, których demonstranci domagają się od władz, w tym - prawa do niezależnych dochodzeń policyjnych oraz powszechnego prawa wyborczego.

Na jednej z platform opublikowano również wpis zatytułowany "osiem żądań, ani jednego mniej". Poza żądaniami z Hongkongu jego autor wezwał również do realizacji kolejnych postulatów, w tym - niezależnego śledztwa ws. postępowania Huawei oraz policji w Szenczen, która zatrzymała zwolnionego pracownika koncernu.

Firma Huawei nie odniosła się do pytań "FT", jednak w specjalnym oświadczeniu podała, że sprawa zwolnionego pracownika "nie dotyczyła prawa pracy", a "organy ścigania zostały poinformowane o podejrzeniu nielegalnych działań".