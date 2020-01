"FT": polski minister finansów idzie na wojnę podatkową z AirBnb

Polski minister finansów Tadeusz Kościński chce, by serwis Airbnb płacił podatek od dochodów uzyskiwanych w Polsce­ - pisze dziennik "Financial Times". Szef resortu dodał, że amerykańska firma powinna w Polsce otworzyć swoją placówkę.

W wywiadzie dla "FT" Kościński zapowiedział, że chce uszczelnienia systemu podatkowego, tak, by wszyscy wynajmujący mieszkania za pośrednictwem serwisów takich jak AirBnB płacili stosowną daninę, co pozwoliłoby określić przychody uzyskiwane przez te firmy z działalności w Polsce.

"W innym wypadku (firmy takie jak AirBnb - PAP) zaburzają rynki. Przedsiębiorstwa, które działają w Posce, płacą podatki, dlatego ich marże są niższe. Zatem (działanie AirBnb - PAP) to nieuczciwa praktyka" - stwierdził szef resortu finansów.

Londyńska gazeta przypomina też, że kwestie opodatkowania koncernów internetowych, które często prowadzą swoją działalność transgranicznie, stały się osią sporu po obu stronach Atlantyku. Po zakończonych w ubiegłym roku fiaskiem pracach nad wspólnym stanowiskiem na forum Unii Europejskiej, Francja wprowadziła własną daninę cyfrową, co spowodowało wzrost napięcia między Paryżem a Waszyngtonem grożącym Francji podniesieniem ceł na pochodzące z tego kraju towary, w tym wina.

Dziennik pisze, że wśród krajów, które rozważały wprowadzenie własnego podatku cyfrowego była również Polska, która ze względu na intensywny lobbing ze strony USA, skąd pochodzi wiele globalnych firm technologicznych, zdecydowała się decyzją rządu premiera Mateusza Morawieckiego na wstrzymanie prac do czasu wytworzenia wspólnego stanowiska ws. podatku cyfrowego w wyniku negocjacji na poziomie OECD.

Kościński nie jest zwolennikiem jednakowego podatku dla wszystkich graczy z rynku ekonomii cyfrowej - dodaje "Financial Times". "Niektóre firmy cyfrowe mają marże na poziomie 60 proc., inne - na poziomie 6 proc. i jeśli dla obrotu obu zostanie ustalony taki sam próg podatkowy, to ukrzyżujemy niektóre, a my nie chcemy krzyżować firm" - powiedział polski minister. "Wolałbym usiąść z przedstawicielami AirBnb, Google'a i Amazona i każdej innej firmy i powiedzieć: wiecie, że musicie płacić podatki w Polsce. W innym wypadku nie będzie tu dróg, policji, szkół. To oczywiste, że musicie płacić podatki. Na jakiej wysokości daninę jesteście przygotowani?" - dodaje cytowany przez dziennik szef resortu finansów.

Odnosząc się do sprawy rzecznik AirBnb, które swoją działalność w Europie prowadzi za pośrednictwem centrum w Irlandii i w tym roku planuje zadebiutować na giełdzie, zadeklarował że firma "przestrzega wszelkich reguł i płaci należne podatki w krajach, w których prowadzi działalność biznesową". Jak dodał reprezentant firmy, "to prawda względem reguł obowiązujących dziś; jak i pozostanie prawdą w przypadku jakichkolwiek uregulowań, które zostaną wprowadzone w przyszłości". Firma dodała, że polski fiskus otrzymał już należne wpłaty z tytułu podatku VAT z "opłat ponoszonych przez polskich wynajmujących i najemców".