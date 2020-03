"FT": UE ogłosi plan rozwoju czystej technologii wodorowej

Unia Europejska ogłosi w tym tygodniu plan rozwoju czystej technologii paliw wodorowych - informuje dziennik "Financial Times". W ten sposób Wspólnota chce przyspieszyć działania mające na celu osiągnięcie neutralności węglowej.

Według londyńskiego dziennika program "czystego wodoru" zostanie ogłoszony we wtorek razem z nową strategią przemysłową dla Europy. W ubiegłym roku ogłoszono sojusz dla produkcji i rozwoju akumulatorów dla samochodów elektrycznych; ten projekt ma otrzymać 3,2 mld euro w ramach wsparcia publicznego.

Zdaniem przedstawiciela UE, z którym rozmawiał "FT", czysty wodór może stać się kluczowym paliwem dla sektora przemysłu ciężkiego, oraz transportu drogowego i lotniczego.

Rozwój technologii wodorowej jest jednym z elementów prac legislacyjnych, nad którymi pracuje komisarz do spraw rynku wewnętrznego i cyfryzacji Thierry Breton. Jego zdaniem znaczenie technologii wodorowych dla europejskiego przemysłu będzie w najbliższych latach rosnąć.

"Pod względem strategicznym będzie ważna dla niezależności energetycznej i przyszłości Europy" - mówił "FT" Breton.

Dziennik przypomina, że coraz więcej państw postrzega wodór jak alternatywę dla paliw kopalnych. Jednak nadal pozyskiwanie go z elektrolizy wody pozostaje drogą metodą.

UE chce osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja Europejska zapowiedziała, że do września przedstawi plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 50-55 proc. Obecnie ten cel to 40 proc.