"FT": W 2019 r. wzrosła liczba luk bezpieczeństwa komunikatora WhatsApp

W 2019 r. znacznie wzrosła liczba podatności bezpieczeństwa komunikatora WhatsApp należącego do Facebooka - podaje dziennik "Financial Times". Jak przypomina, WhatsApp odpiera zarzuty, jakoby wady komunikatora pozwoliły na zhakowanie telefonu szefa Amazona Jeffa Bezosa.

Dane o podatnościach WhatsAppa pochodzą z repozytorium danych o lukach bezpieczeństwa należącego do rządu USA. Według informacji tam zawartych, na które powołuje się "FT", w ubiegłym roku WhatsApp zgłosił istnienie 12 nowych luk bezpieczeństwa, z których siedem sklasyfikowano jako krytyczne. To znaczący wzrost liczby problemów z bezpieczeństwem tego popularnego komunikatora w ciągu ostatnich lat - zauważa londyńska gazeta.

Platforma w ubiegłym tygodniu znalazła się w ogniu krytyki w związku ze sprawą zhakowania telefonu należącego do szefa Amazona Jeffa Bezosa. To właśnie poprzez komunikator WhatsApp Bezos miał otrzymać podejrzane nagranie wideo z konta saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w 2018 roku - przypomina dziennik.

Firma, która przeprowadziła analizę technicznej włamania do telefonu Bezosa nie jest w stanie podać wystarczającej liczby dowodów, by określić czy to WhatsApp, czy też luka systemu operacyjnego smartfona (iPhone X) pozwoliły na zhakowanie urządzenia. Wcześniej w tym tygodniu Facebook zaprzeczył zarzutom, jakoby do zdarzenia doszło poprzez istnienie podatności bezpieczeństwa w komunikatorze WhatsApp i oskarżył o brak należytych zabezpieczeń system operacyjny iOS dostarczany przez Apple'a.

Były pracownik amerykańskiej agencji wywiadowczej NSA Ron Gula w rozmowie z gazetą ocenił, że kierowanie przez Facebooka wyłącznych oskarżeń w stronę Apple'a jest "nieodpowiedzialne".