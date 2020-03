"FT": za możliwość kupna prywatności przez bogatych zapłaci społeczeństwo

Cenę za możliwość kupna prywatności przez bogatych zapłaci społeczeństwo - pisze dziennik "Financial Times", zwracając uwagę, że coraz więcej zamożnych osób traktuje prywatność jako dobro luksusowe, na które popyt wciąż wzrasta.

Według badań przeprowadzonych przez firmy Luxury Portfolio i YouGov w 2016 roku, prywatność to czynnik uznawany za najważniejszy przez 10 proc. największych nabywców nieruchomości na wielu rynkach lokalnych z całego świata.

Jak przypomina "Financial Times", w ciągu ostatniego dziesięciolecia miliarderzy świata technologii, tacy jak twórca firmy Tesla Elon Musk czy szef Facebooka Mark Zuckerberg wykupywali nieruchomości w pobliżu własnych domów po to, by je później wyburzyć - właśnie ze względu na chęć zachowania większej prywatności.

Bogaci koncentrują się jednak nie tylko na prywatności rozumianej fizycznie - coraz częściej martwią się również o prywatność w świecie wirtualnym. W ostatnich latach niektóre postaci świata celebrytów odkryły negatywne strony rozbudowanej obecności w mediach społecznościowych - pisze dziennik. Kim Kardashian w 2016 roku została obrabowana przez gang przestępczy, którego przywódca później zeznał na policji, że wraz ze wspólnikami mógł przygotować się do napadu dzięki informacjom zamieszczanym przez Kardashian na platformach internetowych.

Londyńska gazeta wspomina również o "niewidzialnych domach", które sławni i bogaci ludzie kupują z dala od kamer Google Street View w taki sposób, by pozostały niewidoczne na cyfrowych mapach koncernu z Mountain View, a także ekskluzywnych sieciach społecznościowych, do których dołączają ci, którzy gotowi są płacić za to abonament w cenie 1,5 tys. funtów rocznie.

Cytowana przez dziennik autorka prac o wpływie cyfryzacji na nierówności społeczne (m.in. "Automating Inequality") Virginia Eubanks opisała zjawisko "cyfrowego ubóstwa" i sugeruje, że podział pomiędzy osobami uboższymi, polegającymi w dużej mierze na bezpłatnych usługach internetowych, w przyszłości będzie przekładał się na jakość dostępu do świadczeń np. z zakresu ochrony zdrowia, gdzie decyzje będą podejmowane przez zautomatyzowane systemy pozbawione całkowicie możliwości interakcji z drugim człowiekiem.

Według "FT" sytuacja, w której nieliczni mogą "stać się niewidzialni dla społeczeństwa zarówno fizycznie, jak i cyfrowo" jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia zbiorowości, gdyż może negatywnie wpływać m.in. na empatię bogatych osób wobec innych grup społecznych. Jak czytamy w dzienniku, bogaci, którzy izolują się od pozostałych na gruncie prywatności, są znacznie mniej skłonni do zrozumienia problemów innych osób związanych brakiem jej należytej ochrony.