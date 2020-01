FTC: postępowania antymonopolowe nie rozwiążą problemów z prywatnością

Postępowania antymonopolowe przeciwko wielkim koncernom internetowym nie rozwiążą problemów z prywatnością w branży nowych technologii - ocenił komisarz Federalnej Komisji Handlu (FTC) USA, Republikanin Noah Phillips cytowany przez dziennik "Wall Street Journal".

Podczas wykładu na Stanford Law School Philips podkreślił, że zarówno kwestie konkurencji na rynkach technologicznych jak i gwarancje prywatności dla konsumentów to sprawy istotne, ale nie należy ich ze sobą łączyć. Jego zdaniem wykorzystanie prawa antymonopolowego do tego, by zwiększyć ochronę prywatności użytkowników usług cyfrowych "zawiedzie".

Według dziennika twierdzenia przedstawiciela FTC podkreślają trudności, z jakimi obecnie zmagają się Federalna Komisja Handlu oraz ministerstwo sprawiedliwości USA w kontekście prowadzonych przez te organy spraw dot. nadużywania pozycji rynkowej przez wielkie firmy takie jak Facebook czy Alphabet (spółka matka Google'a). "WSJ" przypomina, że postępowania mają wyjaśnić m.in. to, czy koncerny te do budowania swojej pozycji na rynku wykorzystują fakt, iż posiadają ogromne zbiory danych na temat użytkowników ich usług.

Komisarz FTC zdaniem "WSJ" sugeruje, że wszystkie działania antymonopolowe na poziomie rządowym mogą nie być wystarczające, by rozwiązać całkowicie wątpliwości opinii publicznej względem firm z Doliny Krzemowej. Philips odwołuje się do ostatnich wydarzeń na scenie technologicznej, jak ogłoszenie Google'a o planowanym wygaszeniu wsparcia dla zewnętrznych ciasteczek śledzących (third party cookies - PAP) w przeglądarce Chrome w ciągu następnych dwóch lat. Dziennik zauważa, że takie pliki cookies dostarczają wartościowych informacji o użytkownikach internetu podmiotom z branży reklamowej, które konkurują z Google'em na rynku reklamy cyfrowej.

Philips odniósł się także do dyskutowanej szeroko propozycji podziału Facebooka na mniejsze firmy celem przełamania jego dominującej pozycji na rynku mediów społecznościowych. Jak podkreślił przedstawiciel FTC, podział Facebooka nie przełoży się na większą ochronę prywatności użytkowników. "Możemy łatwo znaleźć się w sytuacji, w której będziemy mieli dwie, trzy lub więcej różnych firm, z których każda będzie równie chętnie nadużywała danych użytkowników" - zaznaczył.