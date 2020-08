FTC prowadzi dochodzenie ws. prywatności na Twitterze; możliwa wysoka kara

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) prowadzi dochodzenie ws. prywatności na Twitterze, w którym możliwe jest orzeczenie o wysokiej karze grzywny - donosi dziennik "Financial Times". Platforma miała nadużywać danych użytkowników do celów marketingowych.

Według "FT" serwis społecznościowy miał używać do zwiększania skuteczności targetowania reklam adresów e-mail oraz numerów telefonów osób korzystających z Twittera. Kara grzywny, którą może zakończyć się dochodzenie FTC, może wynieść nawet 250 mln dolarów - pisze londyńska gazeta, powołując się na informacje spółki.

W poniedziałek należąca do Jacka Dorseya firma poinformowała, że otrzymała wstępną wersję orzeczenia z FTC, w którym stwierdza się, iż Twitter naruszył przyrzeczenie dane użytkownikom, dotyczące bezpieczeństwa i prywatności ich danych, wprowadzając tym samym konsumentów w błąd.

W październiku ubiegłego roku Twitter przyznał się publicznie do "nieumyślnego" wykorzystania danych osobowych, w tym numerów telefonów i adresów e-mail dostarczanych do serwisu przez jego użytkowników - według ich przekonania - "dla celów bezpieczeństwa", po to aby zwiększyć skuteczność targetowania reklam w latach od 2013 do 2019 r.

Firma poinformowała, że informacje te były wykorzystywane do łączenia użytkowników z listami marketingowymi dostarczanymi przez reklamodawców, na których znajdowały się szczegółowe profile preferencyjne pozwalające na kierowanie reklam do wybranych grup odbiorców. "To był błąd" - stwierdził wówczas Twitter.

FTC we wstępnej wersji orzeczenia oceniła, że Twitter naruszył zasadę dobrowolności przekazywania danych dla celów marketingowych, której zobowiązał się przestrzegać w 2011 r. w wyniku ugody z Komisją, zawartej celem rozwiązania spraw wcześniejszych oskarżeń o stwarzanie ryzyka dla prywatności użytkowników. Pojawiły się one po wykorzystaniu przez hakerów wewnętrznych narzędzi kontrolnych serwisu celem dostępu do kont osób wykorzystujących tę usługę dwukrotnie w 2009 r.

Zasada dobrowolności zobowiązała firmę do "niewprowadzania w błąd użytkowników na temat zakresu ochrony bezpieczeństwa, prywatności i poufności" danych oraz "stworzenia i utrzymania kompleksowego programu bezpieczeństwa informacji".

"Financial Times" zwraca uwagę, że informacje dotyczące postępowania prowadzonego przez Federalną Komisję Handlu ujawniane są w czasie, kiedy Twitter znów jest obiektem ostrej krytyki, jeśli chodzi o jego praktyki bezpieczeństwa. W czerwcu serwis padł ofiarą hakerów, którzy - kolejny raz - wykorzystując wewnętrzne narzędzia Twittera i techniki inżynierii społecznej zyskali dostęp do ponad 130 kont bardzo znanych osób na tej platformie, m.in. przedstawicieli świata polityki, biznesu i celebrytów. Wykorzystano je do oszustw kryptowalutowych, a także wykradzenia prywatnych wiadomości właścicieli profili.

Sprawcy cyberataku zostali oskarżeni o popełnienie szeregu przestępstw na poziomie federalnym. 17-letni mieszkaniec Florydy, który miał być przywódcą grupy hakerskiej, będzie sądzony jak dorosły. Postawiono mu 30 zarzutów.