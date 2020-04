Fujifilm opracował nowy ekspresowy test na koronawirusa

Nowy ekspresowy test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 ma pozwalać na uzyskanie wyników już w ciągu dwóch godzin. O opracowaniu nowej metody testowania poinformował w piątek japoński holding Fujifilm.

Jak wskazała agencja Reutera, zestaw do wykrywania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit pozwala na ok. dwu-trzykrotne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badania w porównaniu do dotychczasowych testów opartych na metodzie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Ta metoda zajmuje obecnie 4-6 godzin.

Japońska spółka przekazała, że pakiet SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit trafi na rynek 15 kwietnia.

Za opracowanie nowego testu na obecność patogenu powodującego chorobę Covid-19 odpowiada oddział konglomeratu Fujifilm Wako Pure Chemical Corp. Produkowany przez tę firmę lek antygrypowy Avigan jest stosowany w próbnej terapii infekcji koronawirusa w Chinach.