Fujitsu opracowuje technologię śledzenia kosmicznych odpadów 

Japońska firma Fujitsu opracowała system pozwalający na obliczenie kursu orbitalnych odpadów kosmicznych. Program ma być wykorzystywany przez Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej JAXA do monitorowania ruchu odpadów w kosmosie w ramach technologii SSA (Space Situational Awareness System). Rozwiązanie to pozwoli zapobiegać zagrożeniom wynikającym z coraz większego zagęszczenia satelit i innych obiektów wyniesionych przez człowieka na orbitę.

Nowy system został wdrożony 1 kwietnia w Centrum Kosmicznym Tsukuba w prefekturze Ibaraki. Opracowana technologia będzie służyła japońskiej agencji do obserwacji kosmicznych odpadów i dokonywania analizy porównawczej ich kursu z trasą satelit należących do JAXA. W wypadku wykrycia możliwości zderzenia, system będzie wspierał pracowników agencji w niezwłocznym reagowaniu na zagrożenie. Jest to możliwe dzięki automatycznemu obliczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji, pozwalającym na niezbędną zmianę kursu satelit.

System SSA, odpowiedzialny za monitorowanie kosmicznych odpadów, składa się ze specjalnego radaru, teleskopu optycznego oraz nowego systemu opracowanego przez Fujitsu. Innowacyjny program jest kluczowym elementem całej struktury, ponieważ umożliwia on pracownikom JAXA tworzenie szczegółowych planów skutecznej obserwacji ruchów odpadów w kosmosie. Ponadto wykonuje on analizę uzyskanych danych oraz wykrywa obiekty, które zbliżają się niebezpiecznie blisko do satelit. Tym, co wy wyróżnia system Fujitsu od podobnych rozwiązań jest jego dokładność. Ma on możliwość dokonywania obserwacji ok. 10 tys. obiektów dziennie, czyli o 10 razy więcej niż konwencjonalne radary. Dodatkowo posiada on ponad 50-krotnie zwiększone możliwości przetwarzania i analizowania danych w porównaniu do podobnych systemów.

Kosmiczne odpady to zbiór różnego rodzaju obiektów, które znalazły się na orbicie okołoziemskiej w wyniku eksplozji, kolizji lub zaniechania użytkowania. W ich skład mogą wchodzić takie elementy, jak np. wycofane z użytku satelity, fragmenty sztucznych obiektów, czy też odpady ze startów rakiet. Szacuje się, że w przestrzeni kosmicznej znajduje się ponad 100 milionów takich elementów. Mogą się one poruszać z prędkością nawet 7 km/s. Zderzenie przy takiej prędkości ze sztucznym satelitą jest w stanie poważnie go uszkodzić. Satelity odgrywają obecnie istotną rolę nie tylko w komunikacji, ale także pomagając m.in. przy monitorowaniu ryzyka katastrof naturalnych.

Najbliższe miesiące pokażą jak nowy system sprawuje się w praktyce. Jeśli znacznie ułatwi obserwację i kontrolowanie kosmicznych odpadów, z pewnością wpłynie to na polepszenie sytuacji japońskiej infrastruktury krytycznej. Nowy system Fujitsu ma być także możliwy do połączenia z systemem SSA prowadzonym i zarządzanym przez rząd Japonii.

