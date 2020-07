Fundusz Antymonopolowy przekazał 1,6 mln dolarów na walkę z dominacją dużych firm

Powołany w ub.r. przez jednego z założycieli Facebooka, Chrisa Hughesa, fundusz antymonopolowy przekazał 1,6 mln dolarów na rzecz instytucji badawczych, firm i organizacji publicznych zajmujących się badaniami koncentracji rynku m.in. w sektorze technologicznym.

Pieniądze trafiły do 14 centrów badawczych, małych firm i organizacji pożytku publicznego badających koncentrację rynku w różnych sektorach gospodarki, w tym w odniesieniu do branży technologicznej. Wśród beneficjentów znalazły się takie organizacje jak American Independent Business Alliance, którego celem jest ujawnienie naruszeń antymonopolowych, czy The American Prospect prowadzący śledztwo ws. dominacji dużych koncernów na rynku.

Przekazane fundusze mają wesprzeć działania antymonopolowe i są częścią zainicjowanego w ubiegłym roku programu Economic Security Project, którego celem jest przekazanie łącznie 10 mln dolarów na działania wspierające konkurencyjność m.in. w sektorze technologicznym, farmaceutycznym, usług finansowych i rolnym.

Fundusz Antymonopolowy został powołany w ubiegłym roku przez jednego z założycieli Facebooka, Chrisa Hughesa. Po odejściu w 2007 r. z koncernu, Hughes stał się otwartym krytykiem dominacji dużych firm technologicznych na rynku oraz zwolennikiem ich dekoncentracji.

Tematyka antymonopolowa stała się w ostatnich miesiącach obiektem zainteresowania także ze strony amerykańskich władz federalnych i stanowych. W środę w Kongresie USA odbędzie się przesłuchanie szefów czterech amerykańskich gigantów technologicznych, w tym Apple, Amazona, Facebooka i spółki Alphabet, zarządzającej koncernami Google i YouTube w ramach toczących się wobec firm postępowań antymonopolowych.

"Planowane wysłuchanie w Kongresie to konieczny krok w kierunku monitorowania branży, nad którą jak dotąd nie było żadnej kontroli. Nie powinniśmy polegać na zapewnieniach, że firmy mogą się samoregulować, jestem wdzięczny, że politycy postanowili podjąć działania i ukrócić władzę i wpływy dużych firm" - powiedział Hughes agencji Bloomberga.

Ponadto, wobec Facebooka i Google toczą się obecnie postępowania antymonopolowe w 50 stanach USA. Śledztwo wobec Amazona wszczęły Federalna Komisja Handlu, Unia Europejska i stan Kalifornia. Działania wobec Apple prowadzą amerykański Departament Sprawiedliwości oraz UE.