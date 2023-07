MidEuropa, fundusz private equity z Europy Środkowej, sprzedał większościowy pakietu udziałów polskiej spółki Symfonia, działającej m.in. na rynku ERP. Nabywcą jest Accel-KKR, fundusz private equity z USA specjalizujący się w inwestycjach w sektorze technologicznym.

Mid Europa Partners kupił Symfonię w marcu 2021 r. Wartość transakcji wyniosła 66 mln funtów, co stanowiło wówczas równowartość około 322 mln zł.

Fundusz przekonuje że od czasu przejęcia Symfonii spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoją skalę, cały czas osiąga świetne wyniki i ma przed sobą wiele nowych możliwości dalszego wzrostu.

Symfonia działa na rynku biznesowych rozwiązań w obszarach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), jak i kadrowo-płacowych dla małych i średnich firm w Polsce.

Po finalizacji transakcji MidEuropa zachowa znaczący mniejszościowy pakiet udziałów, co odzwierciedla przekonanie funduszu o dalszym potencjale wzrostowym Symfonii na szybko rosnącym rynku oprogramowania dla firm w Polsce i regionie.

MidEuropa przejęła Symfonię w marcu 2021 r. w ramach transakcji typu carve-out z Sage Group plc i wspierała zarząd w sprawnym wydzieleniu polskich operacji od jej międzynarodowego właściciela korporacyjnego.

Transformacja operacyjna i cyfrowa oraz wzrost organiczny

W ciągu ostatnich dwóch lat Symfonia wykorzystała wiedzę sektorową funduszu MidEuropa do przeprowadzenia transformacji operacyjnej i cyfrowej, dzięki czemu znacząco przyśpieszyła rozwój rozwiązań w chmurze w modelu SaaS (Software as a Service), a tym samym istotnie zwiększono wzrost organiczny spółki.

W rezultacie Symfonia przeszła pełną transformację od korporacyjnej spółki zależnej do niezależnego wysoce wyspecjalizowanego dostawcy rozwiązań dla biznesu w Polsce, operującego w atrakcyjnym i stabilnym subskrypcyjnym modelu przychodowym.

Ponadto, przy wsparciu MidEuropa, Symfonia zrealizowała trzy strategiczne akwizycje: HRTec, Reset2 i Cloud Planet, które umożliwiły jej pozyskanie nowych kompetencji technologicznych, konsolidację segmentów rynku, na których spółka była już obecna, a także wejście w nowe segmenty.

- Symfonia to kolejny przykład zwiększającego się i pełnego sukcesów zaangażowania MidEuropa w szeroko pojęty segment technologii i usług B2B. Jesteśmy przekonani, że region Europy Środkowej jest świetnym miejscem do rozwoju paneuropejskich liderów technologicznych, dzięki zasobności talentów IT, jak i postępującej tu cyfryzacji - komentuje Marek Rodak, dyrektor w MidEuropa odpowiedzialny za inwestycję funduszu w Symfonię.

Ponad dwukrotny wzrost w ciągu dwóch lat. Nowe możliwości

Przekonuje, że od czasu przejęcia Symfonii przez MidEuropa od Sage’a dwa lata temu, spółka ponad dwukrotnie zwiększyła swoją skalę.

- Planujemy kontynuować realizację dotychczasowej i sprawdzonej strategii Symfonii oraz dodatkowo czerpać z bogatego doświadczenia funduszu Accel-KKR, który od wielu lat skutecznie inwestuje i rozwija globalne spółki technologiczne, w tym w szczególności z obszaru software - dodał Marek Rodak.

- Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani z tego, co osiągnęliśmy dzięki współpracy z MidEuropa w stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym. Jednocześnie witamy nowego inwestora Accel-KKR i cieszymy się na możliwość współpracy z oboma partnerami, w celu dalszego umacniania naszej pozycji jako głównego innowatora rozwiązań IT dla księgowości, kadr i płac dla małych i średnich firm w Polsce i regionie - mówi Piotr Ciski, prezes Symfonii.

Marek Rodak, Maciej Michalak i Adam Gołoś nadzorowali realizację transakcji ze strony MidEuropa. Doradcami MidEuropa byli: Rothschild (doradca ds. fuzji i przejęć), White & Case (doradca prawny) oraz PwC (doradca transakcyjny).

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Transakcja podlega zwyczajowemu zatwierdzeniu regulacyjnym i antymonopolowym.

Accel-KKR to firma inwestycyjna działająca w sektorze technologicznym, zarządzająca aktywami w wys. ok. 19 mld dolarów. Siedziba funduszu znajduje się w Menlo Park w Kalifornii, a biura znajdują się w Atlancie i Londynie.